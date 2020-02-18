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行動式結帳、APP宅配、送貨鑑賞 疫情逼出百貨新服務

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越APP「宅配商品專區」正式上線。圖／新光三越提供
新光三越APP「宅配商品專區」正式上線。圖／新光三越提供

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，民眾為避免群聚感染減少出門，這對最需要人流的實體百貨帶來嚴峻挑戰，百貨不得不加快應變，且也因為這波疫情逼出百貨新服務，百貨打造「線上微百貨」，「宅配」、「外送」等各種新服務應運而生，甚至加速數位服務佈局的腳步，這也讓消費者現在購物，也擁有更多選擇。

新光三越APP宅配正式上線

既然消費者現在因避免人群接觸而減少逛百貨，那百貨就想發設法把直接把商品送到家或是行動式結帳，新光三越全台新增250台移動式結帳機，VIP主顧客可指定地點，專櫃人員可移動地點服務。

加上超過百萬會員下載的新光三越APP「精選優惠skm select」會員購物專區，突破原本線上購買、線下取貨的功能，2/18起正式推出「宅配商品專區」，提供會員線上購買、免運費宅配到府的一站式服務。

像是88折的「ORIGINS青春無敵健康調理面膜組」等美妝消耗品都可隨時線上選購。暢銷家電像是下殺66折的「韓國Coway草本加護智能空氣清淨機」、93折的「dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06」，會員都可線上以skm pay支付，線上填妥宅配表單後即可享宅配到家服務。

新光三越旗下電商平台「beauty STAGE美麗台」，現在同樣開啟新光三越APP，就能直接選購美麗台所有網購商品，而且美麗台除了原有「美妝保養」主力商品之外，更一次擴增3C家電、超市保健、兒童婦嬰、女仕專區、運動休閒五大精選商城，2/20至3/18美麗台除了推出全站商品「免運」外，周周再抽iPhone手機。

SOGO電商防疫商品業績暴增3倍

SOGO線上購物平台「SOGO iStore」推出防疫商品專區，SOGO表示，推出後已較去年同期業績成長超過3倍。有感目前消費者網購的需求，將持續擴充現有防疫概念商品外，也將增加食品及民生

用品，並與遠傳Friday購物平台擴大合作。消費者關心的運費問題，「SOGO iStore」化妝品滿800元免運、超市防疫清潔消毒品滿1,000元免運，其他業種商品全部免運費。

另外，SOGO針對國際精品、美妝保養、3C家電等商品推出「Store2Door」服務。只要是VIP、主顧客，跟品牌提出需求，SOGO將派專人送貨到消費者府上鑑賞選購，貴婦免出門，一樣可以購物。

在實體百貨購物，快樂購卡友消費滿1,000元，即可享SOGO「全台免費配送服務」，這也是SOGO過去在周年慶期間深受卡友歡迎的服務，想採購用品給在外地的親人好友，卡友們平常可多善用百貨這項便利服務。此外，SOGO也與美食外送平台Foodpanda合作，全台45家SOGO百貨專櫃美食，可透Foodpanda外送到家。

美麗台PHILIPS新一代AF氣炸鍋原價12,900元，67折特價8,690元，加贈3配件煎烤盤+烘烤鍋+不沾烘烤鍋2入組。圖／新光三越提供
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新光三越APP宅配到家，ORIGINS青春無敵健康調理面膜組原價3,598元，skm pay專屬價3,200元（台北信義新天地88折）。圖／新光三越提供
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網購需求增加，SOGO線上購物平台「SOGO iStore」業績明顯成長。圖／SOGO提供
網購需求增加，SOGO線上購物平台「SOGO iStore」業績明顯成長。圖／SOGO提供

SOGO 電商 疫情 新光三越
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