《愛的迫降》具承俊徐丹定情戒 原來有這太浪漫的身世

熱燒全台的韓劇《愛的迫降》日前完結篇，命運坎坷的男二具承俊慘領便當，和徐丹的這段愛情被認為是最催淚的劇情之一。他從當鋪贖回原本送給尹世莉要假結婚的訂婚戒，送給徐丹並跟她告白，後來這枚戒指就陪著徐丹展開新生活。不過仔細看這枚戒指來歷可不小，這是法國皇家御用珠寶品牌CHAUMET的Joséphine系列，不只韓劇，現實生活中天王嫂昆凌、Angelababy、徐若瑄的訂婚戒都是這個系列，可以說是最具代表性的定情婚戒選擇之一。

這款戒指中間鑲嵌一枚形狀如水滴的主鑽，借環線條循著水滴的流暢線條蜿蜒出去，彷彿一枚指尖小皇冠，造型來自CHAUMET創辦人為拿破崙摯愛的約瑟芬皇后所打造的冠冕。如今承襲這「獻給摯愛」的浪漫寓意和皇室的貴氣，成為許多人的夢幻婚戒。Joséphine系列除了有鑽石為主石的婚戒，近年來更隨著日常珠寶的盛行，推出了搭配性強的彩色寶石和珍珠款，也從一開始的戒指延伸出手鍊、耳環、項鍊等更豐富的款式。 韓劇《愛的迫降》完結篇中角色徐丹配戴的CHAUMET Joséphine Aigrette18K白金鑽戒，27萬5,000。圖／CHAUMET提供 《愛的迫降》完結篇中飾演徐丹的徐智慧在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette18K白金鑽戒。圖／摘自TVN 《愛的迫降》完結篇中飾演徐丹的徐智慧在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette18K白金鑽戒。圖／摘自TVN 昆凌與周杰倫2015年結婚時，定情婚戒是CHAUMET的Joséphine系列，婚禮上更配戴CHAUMET的珠寶冠冕。圖／杰威爾提供 《愛的迫降》完結篇中飾演徐丹的徐智慧在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette18K白金鑽戒。圖／摘自TVN 《愛的迫降》完結篇中飾演徐丹的徐智慧在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette18K白金鑽戒。圖／摘自TVN 昆凌與周杰倫2015年結婚時，定情婚戒是CHAUMET的Joséphine系列。圖／CHAUMET提供