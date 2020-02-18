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《愛的迫降》具承俊徐丹定情戒 原來有這太浪漫的身世
熱燒全台的韓劇《愛的迫降》日前完結篇，命運坎坷的男二具承俊慘領便當，和徐丹的這段愛情被認為是最催淚的劇情之一。他從當鋪贖回原本送給尹世莉要假結婚的訂婚戒，送給徐丹並跟她告白，後來這枚戒指就陪著徐丹展開新生活。不過仔細看這枚戒指來歷可不小，這是法國皇家御用珠寶品牌CHAUMET的Joséphine系列，不只韓劇，現實生活中天王嫂昆凌、Angelababy、徐若瑄的訂婚戒都是這個系列，可以說是最具代表性的定情婚戒選擇之一。
這款戒指中間鑲嵌一枚形狀如水滴的主鑽，借環線條循著水滴的流暢線條蜿蜒出去，彷彿一枚指尖小皇冠，造型來自CHAUMET創辦人為拿破崙摯愛的約瑟芬皇后所打造的冠冕。如今承襲這「獻給摯愛」的浪漫寓意和皇室的貴氣，成為許多人的夢幻婚戒。Joséphine系列除了有鑽石為主石的婚戒，近年來更隨著日常珠寶的盛行，推出了搭配性強的彩色寶石和珍珠款，也從一開始的戒指延伸出手鍊、耳環、項鍊等更豐富的款式。
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