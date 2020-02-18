孫芸芸母女露長腿拎Chloé新包款 女兒打槍媽咪超好笑

自從在年初的微風尾牙正式露面之後，孫芸芸20歲的大女兒廖思惟（Trinity）就成為備受矚目的名媛二代，日前母女倆的IG照率先拎了Chloé最新包款Daria，展現曠野民族風的魅力，網友留言「根本就姐妹啊」，照片看不出兩人有20歲的年齡差。

廖思惟目前在澳洲就讀，孫芸芸飛去陪讀順便旅行，她們一起穿上Isabel Marant復古帥氣的西部靴款，孫芸芸還用她最擅長的髮帶打造嬉皮風，兩人拎著Daria包款拍了超多張美照，網友一針見血提問「妳老實說，妳們來回走幾次？」孫芸芸回答，「不瞞你說滿多遍的。」廖思惟更加碼留言，「媽咪叫我走超多次。」令人莞爾。