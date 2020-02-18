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孫芸芸母女露長腿拎Chloé新包款 女兒打槍媽咪超好笑

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸和大女兒廖思惟兩人看起來就像姐妹。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟兩人看起來就像姐妹。圖／取自IG

自從在年初的微風尾牙正式露面之後，孫芸芸20歲的大女兒廖思惟（Trinity）就成為備受矚目的名媛二代，日前母女倆的IG照率先拎了Chloé最新包款Daria，展現曠野民族風的魅力，網友留言「根本就姐妹啊」，照片看不出兩人有20歲的年齡差。

廖思惟目前在澳洲就讀，孫芸芸飛去陪讀順便旅行，她們一起穿上Isabel Marant復古帥氣的西部靴款，孫芸芸還用她最擅長的髮帶打造嬉皮風，兩人拎著Daria包款拍了超多張美照，網友一針見血提問「妳老實說，妳們來回走幾次？」孫芸芸回答，「不瞞你說滿多遍的。」廖思惟更加碼留言，「媽咪叫我走超多次。」令人莞爾。

在這則「彼此最好的朋友」po文中，母女倆拎的包款是2019年9月Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的包款，採用觸感柔軟的皮革打造硬挺輪廓，展現柔美、陽剛並存的品牌精神，包身以不對稱剪裁的皮革搭配紋面、亮面小牛皮，標誌設計在於獨特的三握把，賦予包款更多使用方式：此外，選用了卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在七○年代執掌Chloé時期的品牌字縮寫圖案，作為包款內側襯裡，展現復古細節。

孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸以Chloé全新Daria包款搭配Isabel Marant靴拍攝旅遊照片。圖／取自IG
孫芸芸以Chloé全新Daria包款搭配Isabel Marant靴拍攝旅遊照片。圖／取自IG
Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，售價73,000元。圖／Chloé提供
Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，售價73,000元。圖／Chloé提供
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供
Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供
Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的Daria包款。圖／Chloé提供
Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的Daria包款。圖／Chloé提供
Chloé三握把式的全新Daria包款以仿古亮澤的小牛皮為材質。圖／Chloé提供
Chloé三握把式的全新Daria包款以仿古亮澤的小牛皮為材質。圖／Chloé提供
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG
孫芸芸和大女兒廖思惟選搭Chloé全新Daria包款、穿Isabel Marant靴拍網美圖。圖／取自IG

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