試試「水循環」保養 別再讓乾燥肌怒喊「是在哈囉」？

根據2019年女性肌膚保養觀念及習慣調查顯示，「保濕」是消費者最重視的基礎保養，在每人平均擁有5~9罐的保養品當中，每日會使用到的保濕類保養品就佔3種以上，但即便如此，還是有近九成的消費者對於肌膚保濕效果不滿意、不夠力，覺得肌膚怎麼擦保濕都還是無法達到預期的滋潤效果，不管肌膚怎麼擦仍都好乾，讓人不禁要問「是在哈囉」？

對此，法國醫美品牌BIODERMA貝膚黛瑪研究發現，肌膚保濕若僅有補水、鎖水是不夠的，因為正常肌膚的表皮層含水量會由內而外遞減，肌膚更需要的是將底層的水分運輸到表層，水分的循環作用才能有效維持健康肌膚的保濕度。

也就是說，若少了「水循環」作用，導致肌膚底層的水分無法輸送到表層，則肌膚無法健康正常的主動補給水分保濕，就算不斷地塗抹再多的保濕類保養品，依舊達不到滿意的保濕效果，也會落入只好不斷嘗試、花費時間與金錢的在尋找下一個保濕保養品的泥淖裡。

但，保濕為什麼極為重要？BIODERMA貝膚黛瑪指出，「保濕」可以為肌膚形成屏障、增強防禦力，還原肌膚該有的活力，之後美白、抗皺保養才能有加乘效果。肌膚一旦缺水，不僅會讓肌膚表面粗糙乾裂、暗沉、膚色不佳，更可能讓肌膚產生緊繃感、脫皮等敏感問題，甚至是產生細紋。

BIODERMA貝膚黛瑪並進一步以諾貝爾化學獎的水通道發現作為研究靈感，研發出AQUAGENIUM™專利水菁靈高效保濕配方，內含蘋果籽萃取精華，訴求能增加肌膚水通道，達到「送水」作用，使肌底水分流通，形成水循環。

BIODERMA貝膚黛瑪強調，完整的保濕須具備補水+飽水+送水+鎖水四大功能，活絡肌膚水分流動，啟動肌膚水循環，才能使肌膚達到水嫩彈潤。

BIODERMA貝膚黛瑪保濕系列除有「保濕水潤化妝水」和「保濕水潤精華」二款明星商品外，亦有「保濕水潤潔膚液」和「保濕水潤凝乳」等基礎保養品項。