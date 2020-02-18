乘浪而行的開闊大氣 寶璣皇家海軍航海時計鑑賞會

雖然人類是陸行的生物，但海洋總帶來無窮想像、深邃而迷人。大航海時代，如何在瞬息萬變的海相中精算時間，與精準掌握方位有密不可分的同等重要，而能掌握時間的節奏，自然掌握了勝負與榮耀的關鍵。在過往，法國皇家海軍是擁有悠久歷史的海上霸權之一，而提到法國，更不能不提奠定今日高級鐘表典範、17世紀法國皇家海軍的御用時計製造商：寶璣（Breguet）。

創立200多年來，寶璣除了曾為法國皇家海軍提供精密時計，更廣受各國王室、名人如英國首相邱吉爾（Winston Churhill）、鋼琴大師阿圖爾魯賓斯坦（Arthur Rubinstein）等愛戴。除了寶璣大師在200年前發明了陀飛輪，品牌在今日仍持續取得各項發明專利，並未停下精進的腳步。然而要如何理解寶璣在當代的成就？Marine系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表（Ref.5887），足稱一次美學與工藝的雙重豐收。

43.9毫米的表面上，海浪般的波紋裝飾散發滾滾波濤大勢，三角形的小時夜光時標更將羅盤意念隱藏其中，指引著配戴者、關於文明與美的精確航向。同時腕表更齊備三大複雜功能：能精確計算閏年與大小月的「萬年曆」，可精確判斷太陽升降時間的「時間等式」，以及寶璣大師劃時代的發明「陀飛輪」；但最令人驚艷之處，更在機芯橋板上精雕以法國軍艦「皇家路易士」號的英姿，栩栩如生。除展現腕表金工的極致手藝，復將寶璣、工藝與法國航海的偉大歷史，優美銜接。

然而在兩性平權的當代，寶璣並未獨鍾男性、也有專為女性打造的Marine系列9517腕表與9518腕表。9517腕表皆為精鋼款式，並具備白色珍珠母貝或散發魔幻光澤的大理石紋藍色亮漆面；9518腕表則錶圈皆鑲嵌以整圈明亮式美鑽、並使用了精鋼、白金與玫瑰金為表殼材質，同時兩款腕表皆搭配了採用矽游絲的自動上鍊591A型機械機芯，備有獨立編號及寶璣簽名，一如新時代女性，內外兼備、兼容於智慧與美麗。

想親自感受寶璣的工藝之美？或也可親臨「寶璣皇家海軍航海時計鑑賞會」。表展已於南台灣高雄的「正泰鐘錶眼鏡股份有限公司」開始舉辦，展期將自即日起至三月31日。關於寶璣與當代高級製表如海洋般的深邃魅力？且眼見為憑。

。寶璣皇家海軍航海時計鑑賞會

時間：即日起至三月31日

地址：高雄市鹽埕區七賢三路95號