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不畏疫情！「藏壽司」北高開新店 寶可夢限定扭蛋來了
不畏疫情，藏壽司「三重捷運路店」將於2月18日起試營運，2月25日開幕；同時宣布進駐大魯閣草衙道開設南台灣第4家分店「高雄草衙道店」，將於2月25日起試營運，3月3日開幕。為了歡慶北高兩間新店接連開幕，也特別推出3款期間限定商品包含「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」及「真鮑魚軍艦」。
此外，引起高度討論的藏壽司「寶可夢」扭蛋，也將推出兩款2月限定的金銀賞扭蛋，其中金賞的「精靈球造型毛毯」，溫暖親膚的觸感，網友稱「絕對要要入手」！
藏壽司表示，看好北捷環狀線開通，帶動新北的人流量，因此開出「三重捷運路店」，此店不僅是全台街邊店中、位置數最多的店面，土藏造型店裝，更完美復刻日本傳統建築，潔白簡約的外壁、精緻的屋瓦及菱格紋的腰間，搭配傳統日式紅窗，讓消費者彷彿置身日本當地用餐。從三重站3號出口步行約1分鐘可達。歡慶「三重捷運路店」開幕，2月18日至3月2日期間，參加FB活動用餐即享9折優惠。
藏壽司同時看好高雄知名景點「大魯閣草衙道」的休閒購物人潮，宣布於3月3日進駐「大魯閣草衙道」。此店位於草衙道大道西1F，由高雄捷運草衙道站2號出口步行即可抵達，停車、逛街購物、電影院及各種娛樂設施可一次滿足。2月25日至3月9日於藏壽司「高雄草衙道店」消費，且參加FB活動同享9折優惠。
藏壽司也推出「寶可夢」最新限定金銀賞扭蛋，於2月18日至2月29日至全台店舖消費，就有機會抽到包含金賞─精靈球造型毛毯，毛毯上不僅有「敲音猴」、「炎兔兒」以及「淚眼蜥」，還有超人氣的皮卡丘的圖樣設計，收納毛毯的袋子更是打造成精靈球造型；銀賞─寶可夢造型玩偶鑰匙圈，以「敲音猴」、「炎兔兒」以及「淚眼蜥」三款角色打造，擁有柔軟材質及可愛外觀。
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