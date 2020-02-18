「江原道蟹膏、起司熱狗」在家就能吃！全家便利商店推4款限量韓國冷凍美食

這時候，不禁思考起，如果因為新冠病毒（COVID-19）的關係，被隔離14天該怎麼辦？對於從事創作的人來說，撇除掉病毒的威脅，只是單純的隔離14天，多數的人都願意在家，沒有干擾，好讓自己沉澱，做些平常想做，卻沒空做的事。像是我個人的心中，有幾部戲劇名單，還有書架上的書，都沒時間將它們全都看完。甚至還有很多的想法，也在找一段完完全全屬於自己的時間，想將它化為文字書寫出來。畢竟在為了生計的同時，我們想做的事，離我們越來越遠。即便從事的是文字工作，每天也在面對稿件，但這跟想寫自己寫的東西，卻是完全不同的事。在被隔離的14天，或許，可以試著將自己那些紊亂的、紛飛的、天馬行空的想法或小說，在一段屬於自己的時間，好好的寫下來吧！

2020-02-18 11:48