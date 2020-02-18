「江原道蟹膏、起司熱狗」在家就能吃！全家便利商店推4款限量韓國冷凍美食
近期宅商機當道，如果喜歡吃韓國美食卻又要避免出國或到餐廳用餐，現在超商也能滿足你的口腹之慾！全家便利商店限量導入4款韓國特色冷凍美食，主打有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，另外還有起司熱狗、蔬菜炒粉（雜菜）、魚板辣炒年糕等，在家吃配韓劇更有感。
全家便利商店2月26日起限量推出4款韓國特色冷凍美食，其中「江原道雪蟹蟹膏」為韓國熱銷商品，不僅吃得到蟹肉，可加入麻油更加提味，限量1.5萬份，售價129元。
採用魚肉香腸的「起司熱狗」，運用特殊專利技術將起司與魚漿包覆，可微波即食，也可回家運用氣炸鍋料理．售價59元，限量1.9萬份；韓國國民美食「傳統韓國蔬菜炒粉」使用健康蔬菜做為基本配料，加入冬粉拌炒，售價99元，限量1萬份；「韓國魚板辣炒年糕」也是韓劇中經常出現的美食，使用高速冷凍方式讓年糕保有Q彈口感，並加入釜山魚板，售價129元，限量1萬份。
除了韓國的好滋味之外，全家便利商店繼販售「Beyond Meat未來漢堡排」之後，再度推出自有的植物肉鮮食商品「植物肉起司堡」、「植物肉番茄義大利麵」，以植物性蛋白製造和環境保護為主要訴求，兩款皆符合Clean Label單潔淨標示認證。「植物肉起司堡」搭配起司、番茄醬和粗粒黑胡椒，夾入玉米粉製成的漢堡體，展現多層次口感，售價59元；「植物肉蕃茄義大利麵」以特製拿坡里醬加上番茄與青花菜，兼具營養均衡，售價89元。
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