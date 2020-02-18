就是要金屬感才對味！G-Shock再推精鋼新款腕表

金屬感的G-Shock腕表才是王道！所以品牌在今年打造了全新的GM-6900系列表款，採用多重結構的精鋼製成表殼，而且還很輕盈，甫曝光就在國內、外的社群平台引起討論話題。

G-Shock GM-6900系列表款，精鋼表殼，價格未定。圖／摘自Casio官網

1995年G-Shock的第一只DW-6900-1V表款問世，自此就與街頭文化脫離不了關係，還曾與XLARGE、A BATHING APE等品牌推出聯名，不過最讓人熟知的就是與速食巨擘麥當勞合作，以「大麥克漢堡」為靈感的表款，在在都讓這系列成為品牌最暢銷的設計之一。而在2018年，G-Shock首度推出全金屬材質的DW-5000系列表款，立即在市場造成轟動，至今仍是一表難求，甚至還出現了「超訂價」的現象。因為有了這樣的基礎，於是G-Shock也首度推出採用精鋼表殼設計的GM-6900系列腕表，保留了複雜表圈的外觀，還更有強悍的視覺印象。

G-Shock GM-6900系列表款，金色電鍍精鋼表殼，價格未定。圖／摘自Casio官網

G-Shock GM-6900B系列表款，黑色電鍍精鋼表殼，價格未定。圖／摘自Casio官網

為了要讓GM-6900系列表款具有金屬感的外觀，G-Shock使用不鏽鋼，並經過20個鍛造階段及多個切割、拋光的過程後，讓表殼形成具有鏡面與帶有髮絲紋的消光表面，還能彰顯精鋼的美感。此外，為了慶祝6900系列誕生25周年，G-Shock還曝光了兩款特別的DW-6900SP紀念表款，以半透明材料製成，並加入以數字25所啟發的彩色設計。表面會依光線的角度而變化出不同的漸變效果，而且從左到右，三個顯示器的螢幕還分別配置為藍色，綠色和粉紅色，從而形成了紀念6900系列的彩色外觀。

G-Shock DW-6900SP-7腕表，25周年紀念款，價格未定。圖／摘自Casio官網