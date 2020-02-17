網購到貨詐騙簡訊千萬不要點 手機中毒自救這樣做

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
趨勢科技呼籲收到可疑網址時切勿任意點擊，可轉發趨勢科技防詐達人進行檢測，避免手機變為病毒訊息的超級傳播者。圖／趨勢科技提供
趨勢科技呼籲收到可疑網址時切勿任意點擊，可轉發趨勢科技防詐達人進行檢測，避免手機變為病毒訊息的超級傳播者。圖／趨勢科技提供

最近許多人都因為疫情減少出門閒逛，透過便利的網購打理各種日常所需，但詐騙集團駭客也抓緊了時機，透過查詢訂購商品的詐騙簡訊，讓民眾一不小心就中了手機病毒，落入資料外洩的危機。

趨勢科技指出，近日許多民眾收到內容為：「訂購商品查詢http://xxxx.xyz」或是「快遞已寄出請您查收http://xxxx.xyz」的手機簡訊，若是剛好有網購商品，很容易就會不小心點下去。當Android用戶點擊網址後，會出現「更新Chrome以取得最佳顯示」的提示通知，進一步要求用戶安裝軟體並更新。一旦用戶不慎安裝，手機將開始自動發送簡訊給通訊錄中的聯絡人，使得用戶手機成為病毒訊息的超級傳播者，還必須支付爆量簡訊費用。iOS用戶則是會出現偽冒的Apple ID登入畫面，誘騙使用者登入，藉此竊取帳號密碼，或利用手機中小額付費的方式，造成受害者金錢損失。。

趨勢科技指出，此款惡意手機病毒名為「Xloader.A」，是惡名昭彰的Android間諜程式兼銀行木馬程式Xloader的變種，一旦用戶授權安裝，駭客將能讀取手機內的資料（包含聯絡人、照片、文件等）、側錄通話內容，甚至取得在其他應用程式上顯示內容的權限，在用戶開啟手機其他應用程式時，跳出偽裝為此應用程式的通知，要求進行下載其他檔案，或是連結至假冒此應用程式的網頁，讓手機暴露於更多惡意威脅風險之中。

民眾除了需保持警覺，切勿任意點擊可疑網址，接收到可疑訊息時，可將網址轉傳給「趨勢科技防詐達人」，或是其他反詐騙LINE＠帳號進行檢測之外，若不慎點擊惡意連結，趨勢科技建議立即採取以下步驟：

Android用戶應立即取消該應用程式的裝置管理員權限：進入「設定」功能，並選取「安全性」，接著點選「裝置管理員應用程式」，取消勾選Chrome應用程式。接著移除惡意程式，在「設定」功能中選取「應用程式」，使用者可以清楚看到手機中所有的應用程式清單，其中有兩個長得一模一樣的Chrome應用程式，真正Chrome應用程式檔案較大（約10MB），另一個較小的就是手機病毒（約500KB），使用者只須點擊假冒的應用程式並解除安裝，即可將手機病毒移除。

而iOS用戶如不慎點擊連結導致Apple ID以及密碼被騙走，請馬上修改密碼並開啟雙重認證。若手機被遠端鎖住，則只能洽詢Apple原廠協助了。

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