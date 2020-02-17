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帥氣皮衣配T字包！《愛的迫降》徐智慧慶功造型好搶戲

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
人氣韓劇《愛的迫降》舉行慶功宴，飾演女配角演徐丹的演員徐智慧身穿TOD’S咖啡色皮夾克搭配TOD’STimeless Bag肩斜背包。圖／迪生提供
人氣韓劇《愛的迫降》舉行慶功宴，飾演女配角演徐丹的演員徐智慧身穿TOD’S咖啡色皮夾克搭配TOD’STimeless Bag肩斜背包。圖／迪生提供

人氣韓劇《愛的迫降》昨晚舉行慶功宴，除了男女主角備受矚目之外，飾演女配角演徐丹的演員徐智慧同樣也吸引了許多粉絲關注，特別是在大結局中她的遭遇格外讓人心疼，影迷們自然也將對她的喜愛延伸到戲外。

在慶功宴中，徐智慧身穿TOD’S咖啡色皮夾克現身，搭配黑色長褲特別帥氣有型。身上背的包包也來自TOD’S，咖啡色皮革與米色撞色的設計和整深造型搭的剛剛好。

這款Timeless Bag是TOD’S今年展新推出的包款，最搶眼的莫過於代表了品牌名稱與「Time時代」、「Timeless永恆」的寓意所設計的T字金屬扣飾。包身以手感柔軟帶明亮光澤的頂級小牛皮製成，分為單一皮革或異材質拼接的撞色款，除了徐智慧用的這款側背包之外，還有提包、托特包以及小型皮件等等，色彩也非常豐富，是今年度的話題新包款之一。

小型皮件系列。圖／迪生提供
小型皮件系列。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag異材質拼接黑白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag異材質拼接黑白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag焦糖色提包，81,900元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag焦糖色提包，81,900元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag肩斜背包(水藍色)，72,300元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag肩斜背包(水藍色)，72,300元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag異材質拼接焦糖白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag異材質拼接焦糖白撞色包，62,700元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag肩斜背包(裸粉色)，72,300元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless Bag肩斜背包(裸粉色)，72,300元。圖／迪生提供
Ella之前出席活動也拎了TOD’S Timeless Bag。圖／迪生提供
Ella之前出席活動也拎了TOD’S Timeless Bag。圖／迪生提供

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