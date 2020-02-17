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帥氣皮衣配T字包！《愛的迫降》徐智慧慶功造型好搶戲
人氣韓劇《愛的迫降》昨晚舉行慶功宴，除了男女主角備受矚目之外，飾演女配角演徐丹的演員徐智慧同樣也吸引了許多粉絲關注，特別是在大結局中她的遭遇格外讓人心疼，影迷們自然也將對她的喜愛延伸到戲外。
在慶功宴中，徐智慧身穿TOD’S咖啡色皮夾克現身，搭配黑色長褲特別帥氣有型。身上背的包包也來自TOD’S，咖啡色皮革與米色撞色的設計和整深造型搭的剛剛好。
這款Timeless Bag是TOD’S今年展新推出的包款，最搶眼的莫過於代表了品牌名稱與「Time時代」、「Timeless永恆」的寓意所設計的T字金屬扣飾。包身以手感柔軟帶明亮光澤的頂級小牛皮製成，分為單一皮革或異材質拼接的撞色款，除了徐智慧用的這款側背包之外，還有提包、托特包以及小型皮件等等，色彩也非常豐富，是今年度的話題新包款之一。
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