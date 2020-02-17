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抗疫逆勢擴大優惠 台糖長榮酒店吃到飽4人同行1人免費

聯合報 / 記者魏妤庭／即時報導
長園中餐廳推出強棒港點98回饋。圖／摘自台糖長榮酒店官網
長園中餐廳推出強棒港點98回饋。圖／摘自台糖長榮酒店官網

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連帶影響到飯店生意，為了撐業績，業者頻頻祭出優惠搶客。像是台糖長榮酒店正好適逢16周年，即日起到3月底陸續針對旗下餐廳推出「2020（愛你愛你）周年玩很大，鼠你最幸運」活動，其中，宴會廳平日8,000元起桌菜，第2桌享半價，另吃到飽平假日4人同行1人免費。

台糖長榮酒店今年適逢16周年，即日起到3月底推出「2020（愛你愛你）周年玩很大，鼠你最幸運」活動，長園中餐廳推出強棒港點98回饋，周一到周五港式點心每道98元，宴會廳平日消費8,000元以上桌菜，回饋第2桌半價。

O’Fun原創料理美學餐廳推出平日點指定套餐享6折，活動至3月1日為止。大廳酒吧平日酒吧消費餐食、下午茶享有85折，點咖啡買1送1，手沖咖啡第二杯半價。此外，吃到飽餐廳吃遍天下自助餐廳，平假日可享有4人同行1人免費優惠。

同時，台糖長榮酒店加碼推出「滿仟送很大」，凡是前往各餐廳用餐，單筆滿1,000元，就可以獲得酒店百元抵用券1張，消費滿5,000元，除了可拿到500元酒店抵用券外，還可以再獲贈200元。

台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳，推出平假日4人同行1人免費。圖／摘自台糖長榮酒店官網
台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳，推出平假日4人同行1人免費。圖／摘自台糖長榮酒店官網

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