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難怪手嫩！歐陽娜娜護手霜最狂用法 加推5款超美必收
近期多在大陸發展的歐陽娜娜，她以拉大提琴著稱，因此對於手部保養相當有心得，日前她在節目上曝光如何使用護手霜，只見她塗了一大坨的護手霜在手上，讓主持人傻眼「會不會擠太多？」原來她有自己的手部保養秘訣。
歐陽娜娜擠完大坨護手霜後，就戴上橡膠手套，原來是把護手霜塗厚厚在手上後，當成護手膜來滋潤雙手，讓人見識到歐陽娜娜護手的霸氣感。
最近政府因應疫情，呼籲大家要多洗手，洗完手後，除了徹底消毒，對手部乾燥的人來說，一定要塗上護手霜，近期就有5款網友推薦好用、不油膩的護手霜，可以入手。
Aesop賦活芳香護手霜／75ml／900元
來自澳洲的Aesop，護手霜是不少文青必入手的商品，經典賦活芳香護手霜內含柑皮、大西洋雪松與迷迭香葉，味道清香療癒，滋潤但是不油膩，保濕效果好。
Kiehl's契爾氏極效潤澤護手霜／150ml／810元
內含乳油木果油和酪梨果油，還有多種植物精油，因此滋潤度受到網友肯定，擦完後一小時再洗手，依然能感受到保濕度，很適合手部太乾燥的人使用，能舒緩與修護皮膚。
L'OCCITANE歐舒丹櫻花護手霜／150ml／1,100元
歐舒丹旗下最有名的就是櫻花護手霜，同樣有著乳油木果油，再添加椰子油、向日葵籽油，加強保濕度，歐舒丹著名的櫻花香氣，淡淡微香飄出，風靡許多女性。
SABON白茶極潤護手霜／75ml／880元
SABON曾在2018年推出的白茶系列，以日本為靈感，充滿禪意的清香味讓網友超愛，2020年正式回歸，白茶極潤護手霜特別針對手部乾裂的人，推出滋潤度較高的護手霜，氣味前調有茉莉、青檸、中調是白茶與小荳蔻、肉荳蔻，尾調為紫羅蘭、雪松、百里香，聞起來相當療癒。
Jurlique茱莉蔻茉莉護手霜／40ml／800元
同樣來自澳洲的Jurlique茱莉蔻，都以植萃成分為主，採用天然有機栽種，茉莉護手霜含有紅花籽油、金盞花、紫羅蘭等成分，強調深層保濕，修護手部肌膚，洗完手後仍能感受滋潤度。
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