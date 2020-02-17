快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

醫界籲勤洗手抗新冠肺炎 含酒精洗手商品超夯

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
茶籽堂「馬栗樹水潤洗手露」，結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，搭配具清潔力的馬栗樹萃取成份，輔以苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，搓揉雙手時並帶有淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草的療癒香氣。 圖／茶籽堂提供
茶籽堂「馬栗樹水潤洗手露」，結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，搭配具清潔力的馬栗樹萃取成份，輔以苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，搓揉雙手時並帶有淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草的療癒香氣。 圖／茶籽堂提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，不少專家提醒，防治病毒感染，「勤洗手」其實比戴口罩更重要，也讓日常生活清潔再度受到民眾的重視。

W.SHOW 植透肌推出期間限定「75%酒精乾洗手凝膠」，且只送不賣，即日起，只要消費任一款代言人小禎團購組合，下單不限金額，就可獲得60ml乾洗手凝膠。內含75%酒精，可隨身攜帶使用，防範病毒入侵。

W.SHOW品牌總監梁育華提醒，因為是酒精性乾洗手清潔液，每次使用約2ml即可，塗抹於雙手並簡單搓揉後，很快就能完全揮發，不需擔心殘留問題，建議在外若有需要碰觸口、鼻、眼（或有需要補妝）之前，都先以乾洗手潔淨手部肌膚，會比較安心。

茶籽堂「馬栗樹水潤洗手露」，結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，搭配具清潔力的馬栗樹萃取成份，輔以苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，搓揉雙手時並帶有淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草的療癒香氣。

阿原則推出可隨身攜帶內含75%蔗糖酒精的「艾草洗手水」，並添加來自阿原農場栽種的青草植物萃取、精油與甘油，使用後肌膚清爽但不易乾澀，學童也可安心使用。特別的是，在無法水洗或不便清潔時，亦可噴於手上、門把、洗手間、甚至是孩童課桌椅、文具等任何會碰觸到的公共領域，一抹天然植萃香氛氣息，提供自然潔淨的同時也帶來平靜心安。

75%酒精乾洗手凝膠。 圖／W.SHOW 植透肌提供
75%酒精乾洗手凝膠。 圖／W.SHOW 植透肌提供
阿原洗手液及天然手工皂用台灣青草植物萃取。 圖／阿原提供
阿原洗手液及天然手工皂用台灣青草植物萃取。 圖／阿原提供

新冠肺炎 苦茶油
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

白牌車司機罹新冠肺炎亡 中市府今起為合法車消毒

首例新冠肺炎亡後 陳家欽指示：查獲假訊息立即對外說明

中國死亡首例解剖 病理送檢

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

相關新聞

難怪手嫩！歐陽娜娜護手霜最狂用法 加推5款超美必收

近期多在大陸發展的歐陽娜娜，她以拉大提琴著稱，因此對於手部保養相當有心得，日前她在節目上曝光如何使用護手霜，只見她塗了一...

科技防疫不缺席！中華、亞太推智慧服務 生活、工作雙贏

疫情持續延燒，不僅延後開學影響廣大學生、家長作息，防疫措施升級更對企業營運帶來或多或少影響，在台灣出現首個死亡個案之後，...

好想穿去上班！「貝嫂」維多利亞為女性打造時髦制服

「貝嫂」維多利亞貝克漢的同名品牌Victoria Beckham在倫敦時裝周發表秋冬系列，這是她回到家鄉舉辦的第三個系列...

管它的通通三杯！肯德基熱炒三杯咔啦雞腿堡8門市開賣

三杯雞夾進漢堡裡，迸出台式新滋味。台灣肯德基將原塊咔啦雞腿排淋上道地三杯杏鮑菇醬，製成在地絕妙風味「熱炒三杯咔啦雞腿堡」...

「愛的迫降」孫藝真秀螞蟻腰 運動太難、先學減肥菜單

韓劇「愛的迫降」在2月16日，終於迎來大結局，還好最後仍算圓滿。在最後一集中，38歲的孫藝真配合劇情，猛換造型，多套洋裝...

大口吃海鮮200有找 雙北兩家浮誇系海產麵線用料滿爆

北部吃貨想大口吃海鮮又不花大錢，跟著部落客來吃吃看浮誇系麵線吧，這一碗碗配料滿是海鮮，加上溫暖滑順入口的麵線，寒冷冬天先...

戴口罩抗疫 也要美美的

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，「戴口罩」已成為全民裝扮，但口罩下的肌膚困擾該如何保養？以及戴口罩又該掌握什麼重點彩妝？抗疫的同時，也要讓自己當個口罩美人，維持好心情。

《愛的迫降》大結局！孫藝珍身上的雪紡洋裝超浪漫

韓劇《愛的迫降》迎來最終結局，經歷上一集虐心劇情後總算是有個Happy Ending，沒有辜負廣大追劇粉絲們的期待。而劇...

冷到發抖更要賞櫻！新店3處私房賞櫻點浪漫粉紅好療癒

近來寒流襲擊，低溫讓人冷得直發抖，但此時前往欣賞櫻花更浪漫！新北市新店區有3處私房賞櫻景點，包含陽光運動公園的河津櫻花、...

U值媒／台北公園的櫻花步道「內溝溪河畔」

內溝溪畔的櫻花林，3公里的賞櫻步道，為當地里民長期以來栽種維護的成果，目前是第一區的「寒櫻」綻放中，還有吉野櫻、墨染櫻、第二區的「八重櫻」。對側的康樂步道新栽種的「昭和櫻」與靠近五分埔的賞螢步道的「福爾摩沙櫻」綠枝嫩芽都長出來了，雖然已過賞花期，可預見的未來內溝溪沿岸都將是櫻花林接棒的綻放。午後從樂湖公園的路口沿著內溝溪悠閒的櫻花步道悠閒的漫步，誰說這不是城市裡最美的櫻花步道呢？

貝克漢認真帥代言 但大家看的都是穿貝嫂高訂的貝小七

時尚設計師維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）昨日於倫敦時裝周發表最新一季服裝，一直感情超好的全家人除了大...

新北公布去年消費爭議前5名 美妝類要注意

新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共1萬0645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，主任消保官王治宇指出，近年...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

醫界觀察 菸槍感染新冠肺炎症狀較嚴重

比金字塔、巨石陣更古老 土耳其東部神祕巨石陣待揭謎

赴日旅遊要取消嗎？ 達人：出發日前最後期限再決定

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。