醫界籲勤洗手抗新冠肺炎 含酒精洗手商品超夯

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，不少專家提醒，防治病毒感染，「勤洗手」其實比戴口罩更重要，也讓日常生活清潔再度受到民眾的重視。

W.SHOW 植透肌推出期間限定「75%酒精乾洗手凝膠」，且只送不賣，即日起，只要消費任一款代言人小禎團購組合，下單不限金額，就可獲得60ml乾洗手凝膠。內含75%酒精，可隨身攜帶使用，防範病毒入侵。

W.SHOW品牌總監梁育華提醒，因為是酒精性乾洗手清潔液，每次使用約2ml即可，塗抹於雙手並簡單搓揉後，很快就能完全揮發，不需擔心殘留問題，建議在外若有需要碰觸口、鼻、眼（或有需要補妝）之前，都先以乾洗手潔淨手部肌膚，會比較安心。

茶籽堂「馬栗樹水潤洗手露」，結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，搭配具清潔力的馬栗樹萃取成份，輔以苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，搓揉雙手時並帶有淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草的療癒香氣。