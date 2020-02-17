好想穿去上班！「貝嫂」維多利亞為女性打造時髦制服

「貝嫂」維多利亞貝克漢的同名品牌Victoria Beckham在倫敦時裝周發表秋冬系列，這是她回到家鄉舉辦的第三個系列發表，場邊的家人們依然搶走了不少焦點，但就算如此也無法抹滅她在設計上的功力。

Victoria Beckham在本季一開場就帶來多件可以當作日裝的同時也可作為晚裝的黑色系列服飾，胸前特殊造型挖空的蓬袖洋裝、簡約剪裁的細肩帶透膚連身裙等，搭配牽在一起的雙手造型腰帶，在俐落成熟中注入有趣的巧思。一系列天鵝絨、毛呢西裝外套或大衣搭配窄裙，再配上貼腿長靴，貝嫂選擇用這樣復古又前衛的形象來刻畫現代女性的自信率性，其中穿插搭配的菱格紋鏤空背心，則展現出更年輕的穿搭創意。