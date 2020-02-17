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「愛的迫降」孫藝真秀螞蟻腰 運動太難、先學減肥菜單

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
「愛的迫降」大結局，孫藝真（右）與玄彬相遇。圖／摘自tvN IG
「愛的迫降」大結局，孫藝真（右）與玄彬相遇。圖／摘自tvN IG

韓劇「愛的迫降」在2月16日，終於迎來大結局，還好最後仍算圓滿。在最後一集中，38歲的孫藝真配合劇情，猛換造型，多套洋裝秀出她的螞蟻腰，讓人好羨慕，怎麼可以凍齡又有好身材呢？當然得要靠飲食控制與運動，不過提到飲食，孫藝真自己的減肥秘訣，居然是「開心吃，不要有罪惡感」。

之前韓媒就報導過，孫藝真能夠維持好身材，一周至少運動三天，如果時間許可，每天都會花點時間來運動，每次至少40分鐘以上，而且她曾在節目上，曝光自己很愛TRX，不僅學習長達10年，還具有講師資格。

不過，如果覺得要學孫藝真每天運動，實在太困難的話，那麼先從她的飲食習慣開始學起吧！快來看看孫藝真的減肥飲食攻略。

一、定時定量

提到孫藝真每天吃飯，她很遵守「定時定量」的吃飯方式，儘量讓每餐時間都固定，份量也固定，不要有一餐狂吃，另一餐就不吃，這樣會把身體搞混狀況，反而會比較不好。

至於飲食禁忌，其實孫藝真與一般女生一樣，譬如少油、清淡，肉類以海鮮為主，搭配高蛋白的食物，澱粉攝取還是很重要，因此孫藝真仍會吃入少量澱粉。

二、開開心心吃

其實飲食禁忌大家都知道，譬如少刺激與辛辣，少油，少吃甜食與高熱量食物等，但難免有時會想犒賞自己一下，或是禁不住誘惑，孫藝真就曾經說過，吃飯就是「開心吃」，如果真的很想吃某些食物，那麼吃的時候心情要開心，不要一直想說「吃了會胖」讓自己超有罪惡感，這樣心情不好，身體也會反應，倒不如好好享受開心吃，之後再另外控制。

三、早餐一定要吃

也因為定時定量，孫藝真一定會吃早餐，不會讓自己空腹，因為這樣減肥與控制身材不會成功，孫藝真的早餐也很輕盈，以新鮮果汁為主，搭配水煮蛋、果汁或是穀物等，也可以改喝綠拿鐵。

四、偶爾來場輕斷食

近期減肥界很流行輕斷食，也就是間歇性斷食，也是孫藝真常常使用的方法。可以一個月間選個8～10天，每天進行「18：6」的間歇性斷食，也就是18小時空腹，6小時進食，可以選在下午時段或早上時段，6小時內可以進食，但以蔬菜、高蛋白肉類、堅果等為主，可以少量多餐進行。

輕斷食可以讓身體好好休息，也能讓身體淨空，維持良好的身體體態。

孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真的小蠻腰，該怎麼維持呢？圖／摘自孫藝真IG
孫藝真的小蠻腰，該怎麼維持呢？圖／摘自孫藝真IG
孫藝真在「愛的迫降」中，狂秀螞蟻腰。。圖／摘自tvN IG
孫藝真在「愛的迫降」中，狂秀螞蟻腰。。圖／摘自tvN IG
孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真不會不吃東西，而是定時定量。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真不會不吃東西，而是定時定量。圖／摘自孫藝真IG
38歲孫藝真，依然擁有好身材。圖／摘自tvN IG
38歲孫藝真，依然擁有好身材。圖／摘自tvN IG
孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
孫藝真之前在IG發出的食物圖。圖／摘自孫藝真IG
38歲孫藝真，如何維持螞蟻腰呢？圖／摘自tvN、孫藝真IG
38歲孫藝真，如何維持螞蟻腰呢？圖／摘自tvN、孫藝真IG

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