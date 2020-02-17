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大口吃海鮮200有找 雙北兩家浮誇系海產麵線用料滿爆

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
雙北麵線店的浮誇系麵線，讓饕客大口吃海鮮。 圖／IG <a href=ayanrsute、lin.hao.39 提供" title="雙北麵線店的浮誇系麵線，讓饕客大口吃海鮮。 圖／IG ayanrsutelin.hao.39 提供">
雙北麵線店的浮誇系麵線，讓饕客大口吃海鮮。 圖／IG ayanrsutelin.hao.39 提供

北部吃貨想大口吃海鮮又不花大錢，跟著部落客來吃吃看浮誇系麵線吧，這一碗碗配料滿是海鮮，加上溫暖滑順入口的麵線，寒冷冬天先來一份最棒了。

萬華創意「悠鱻」麵線 超浮誇系痛風餐預約才吃得到

萬華「悠鱻麵線」痛風餐是浮誇系海鮮麵線。圖／IG <a href=dy_map_travel提供" title="萬華「悠鱻麵線」痛風餐是浮誇系海鮮麵線。圖／IG dy_map_travel提供">
萬華「悠鱻麵線」痛風餐是浮誇系海鮮麵線。圖／IG dy_map_travel提供

部落客帶路來到萬華龍山寺站附近，有一家吸引麵線控與海鮮控注意的創意麵線店「悠鱻麵線」（唸ㄒㄧㄢ），菜單上沒預約吃不到的痛風特餐，看看部落客們分享這澎湃餐點的模樣，大隻中卷、鮮蚵等各式綜合海鮮卡在碗中，超浮誇又搶戲，想吃需先上悠鱻麵線臉書預約喔。除了痛風特餐，大腸、鮮蚵、肉羹、特別的皮蛋麵線、以及「都想要」綜合口味，能滿足不同胃口的饕客。

萬華「悠鱻麵線」痛風餐要先上店家臉書預約才吃得到。圖／IG <a href=lin.hao.39 提供" title="萬華「悠鱻麵線」痛風餐要先上店家臉書預約才吃得到。圖／IG lin.hao.39 提供">
萬華「悠鱻麵線」痛風餐要先上店家臉書預約才吃得到。圖／IG lin.hao.39 提供

悠鱻麵線位子很好找，從捷運龍山寺站2號出口，大概走兩三分鐘到星巴克艋舺門市附近，就能看到了。店家營業資訊可先上粉絲團查詢。

哪裡吃

悠鱻麵線

地址：台北市萬華區西園路一段221號(周一休)

一般麵線 40-60元

都想要口味 80元

痛風特餐180元（需先上店家臉書預約）

營業資訊與售價僅供參考，以現場實際公告為準

永和「老姐弟」麵線 海底麵線2.0加倍升級

部落客帶路吃永和一家海鮮麵線，熱呼呼麵線滑順暖心，放上有炙燒香味的海鮮配料，有海底麵線與加強版的海底麵線2.0任君選擇，難怪海鮮控們忍不住要先吃為快啦。

永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」海底麵線2.0，鋪滿鮮甜海產。圖／IG <a href=ayanrsute提供" title="永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」海底麵線2.0，鋪滿鮮甜海產。圖／IG ayanrsute提供">
永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」海底麵線2.0，鋪滿鮮甜海產。圖／IG ayanrsute提供

「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」位於頂溪站周邊美食圈，因為豐富配料的各式麵線，引起不少吃貨們討論打卡，部落客分享，海鮮有一股燒烤焦香味，吃得到新鮮海滋味與Q彈鮮度，滿滿配料的浮誇視覺吸引饕客打卡，雖然不用花到200元，吃起來也有一股微奢華的甜美度喔！另外還有一般銅板價的蚵仔大腸麵線、台式甜不辣等。

永和「老姐弟」其他麵線也很受歡迎。圖／IG <a href=ayanrsute提供" title="永和「老姐弟」其他麵線也很受歡迎。圖／IG ayanrsute提供">
永和「老姐弟」其他麵線也很受歡迎。圖／IG ayanrsute提供
永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」的甜不辣吃巧吃飽。圖／IG <a href=ayanrsute提供" title="永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」的甜不辣吃巧吃飽。圖／IG ayanrsute提供">
永和「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」的甜不辣吃巧吃飽。圖／IG ayanrsute提供

要特別注意的是，店家配料都是現點現處理，點購海底麵線2.0這類比較多料的餐點，人多的時候要稍微有耐心等候一下喔，店家營業資訊可先上粉絲團查詢。

哪裡吃

老姐弟麵線甜不辣專賣店

地址：新北市永和區文化路148號（周一休）

一般麵線60元

海底麵線2.0(浮誇系) 160元

營業資訊與售價僅供參考，以現場實際公告為準

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