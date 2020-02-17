大口吃海鮮200有找 雙北兩家浮誇系海產麵線用料滿爆
北部吃貨想大口吃海鮮又不花大錢，跟著部落客來吃吃看浮誇系麵線吧，這一碗碗配料滿是海鮮，加上溫暖滑順入口的麵線，寒冷冬天先來一份最棒了。
萬華創意「悠鱻」麵線 超浮誇系痛風餐預約才吃得到
部落客帶路來到萬華龍山寺站附近，有一家吸引麵線控與海鮮控注意的創意麵線店「悠鱻麵線」（唸ㄒㄧㄢ），菜單上沒預約吃不到的痛風特餐，看看部落客們分享這澎湃餐點的模樣，大隻中卷、鮮蚵等各式綜合海鮮卡在碗中，超浮誇又搶戲，想吃需先上悠鱻麵線臉書預約喔。除了痛風特餐，大腸、鮮蚵、肉羹、特別的皮蛋麵線、以及「都想要」綜合口味，能滿足不同胃口的饕客。
悠鱻麵線位子很好找，從捷運龍山寺站2號出口，大概走兩三分鐘到星巴克艋舺門市附近，就能看到了。店家營業資訊可先上粉絲團查詢。
哪裡吃
悠鱻麵線
地址：台北市萬華區西園路一段221號(周一休)
一般麵線 40-60元
都想要口味 80元
痛風特餐180元（需先上店家臉書預約）
營業資訊與售價僅供參考，以現場實際公告為準
永和「老姐弟」麵線 海底麵線2.0加倍升級
部落客帶路吃永和一家海鮮麵線，熱呼呼麵線滑順暖心，放上有炙燒香味的海鮮配料，有海底麵線與加強版的海底麵線2.0任君選擇，難怪海鮮控們忍不住要先吃為快啦。
「老姐弟 麵線 甜不辣 專賣店」位於頂溪站周邊美食圈，因為豐富配料的各式麵線，引起不少吃貨們討論打卡，部落客分享，海鮮有一股燒烤焦香味，吃得到新鮮海滋味與Q彈鮮度，滿滿配料的浮誇視覺吸引饕客打卡，雖然不用花到200元，吃起來也有一股微奢華的甜美度喔！另外還有一般銅板價的蚵仔大腸麵線、台式甜不辣等。
要特別注意的是，店家配料都是現點現處理，點購海底麵線2.0這類比較多料的餐點，人多的時候要稍微有耐心等候一下喔，店家營業資訊可先上粉絲團查詢。
哪裡吃
老姐弟麵線甜不辣專賣店
地址：新北市永和區文化路148號（周一休）
一般麵線60元
海底麵線2.0(浮誇系) 160元
營業資訊與售價僅供參考，以現場實際公告為準
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