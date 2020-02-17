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《愛的迫降》大結局！孫藝珍身上的雪紡洋裝超浪漫
韓劇《愛的迫降》迎來最終結局，經歷上一集虐心劇情後總算是有個Happy Ending，沒有辜負廣大追劇粉絲們的期待。而劇中人物的造型從本劇開播後與劇情發展同樣備受矚目，最後一集當然也是沒有例外囉！
由孫藝珍飾演的女主角世理與玄彬飾演的男主角正赫在大結局中相約在瑞士一望無際的原野，周圍還有清澈的湖水和花朵、湛藍天空陪襯，在這樣美好的畫面中，世理身穿Blumarine粉色雪紡洋裝，與玄彬的簡約針織衫搭配在一起呈現出柔和溫暖的氣氛，如同劇中「有情人終成眷屬，不論走了多遠的路，最終都會回來的」台詞所描述的，讓人感受到單純樸實的幸福。而與孫藝珍粉色雪紡洋裝同款的設計也有推出領口搭配蕾絲荷葉邊設計的襯衫、長洋裝等。
此外，徐智慧飾演的女配角徐丹在最後與正赫解除婚約時，身上穿的也是出自Blumarine的服裝。長版蕾絲風衣外套不但很符合「百貨千金」的角色設定，和她的波浪髮型也非常搭，同系列的設計同樣也另外打造了長短版洋裝。
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