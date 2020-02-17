快訊

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《愛的迫降》大結局！孫藝珍身上的雪紡洋裝超浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
愛的迫降大結局孫藝珍身穿Blumarine粉色印花洋裝。圖／Blumarine提供
愛的迫降大結局孫藝珍身穿Blumarine粉色印花洋裝。圖／Blumarine提供

韓劇《愛的迫降》迎來最終結局，經歷上一集虐心劇情後總算是有個Happy Ending，沒有辜負廣大追劇粉絲們的期待。而劇中人物的造型從本劇開播後與劇情發展同樣備受矚目，最後一集當然也是沒有例外囉！

由孫藝珍飾演的女主角世理與玄彬飾演的男主角正赫在大結局中相約在瑞士一望無際的原野，周圍還有清澈的湖水和花朵、湛藍天空陪襯，在這樣美好的畫面中，世理身穿Blumarine粉色雪紡洋裝，與玄彬的簡約針織衫搭配在一起呈現出柔和溫暖的氣氛，如同劇中「有情人終成眷屬，不論走了多遠的路，最終都會回來的」台詞所描述的，讓人感受到單純樸實的幸福。而與孫藝珍粉色雪紡洋裝同款的設計也有推出領口搭配蕾絲荷葉邊設計的襯衫、長洋裝等。

此外，徐智慧飾演的女配角徐丹在最後與正赫解除婚約時，身上穿的也是出自Blumarine的服裝。長版蕾絲風衣外套不但很符合「百貨千金」的角色設定，和她的波浪髮型也非常搭，同系列的設計同樣也另外打造了長短版洋裝。

愛的迫降大結局徐智慧身穿Blumarine長版蕾絲風衣外套。圖／Blumarine提供
愛的迫降大結局徐智慧身穿Blumarine長版蕾絲風衣外套。圖／Blumarine提供
粉色印花抓皺襯衫，51,800元。圖／Blumarine提供
粉色印花抓皺襯衫，51,800元。圖／Blumarine提供
米白色蕾絲長洋裝，11萬元。圖／Blumarine提供
米白色蕾絲長洋裝，11萬元。圖／Blumarine提供
米白色蕾絲短洋裝，66,800元。圖／Blumarine提供
米白色蕾絲短洋裝，66,800元。圖／Blumarine提供
Blumarine米白色蕾絲風衣外套，13萬6,000元。圖／Blumarine提供
Blumarine米白色蕾絲風衣外套，13萬6,000元。圖／Blumarine提供
粉色印花雪紡短洋裝，80,800元。圖／Blumarine提供
粉色印花雪紡短洋裝，80,800元。圖／Blumarine提供

瑞士 髮型
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

玄彬甜吻孫藝真 「愛的迫降」破了「鬼怪」不敗紀錄

太有默契！玄彬、孫藝真情侶裝現身慶功宴

「愛的迫降」今晚開虐？玄彬五大魅力穩當國民老公

《愛的迫降》玄彬帥搭大衣任性秀長腿 穿過的衣服也跟著斷貨了

相關新聞

《愛的迫降》大結局！孫藝珍身上的雪紡洋裝超浪漫

韓劇《愛的迫降》迎來最終結局，經歷上一集虐心劇情後總算是有個Happy Ending，沒有辜負廣大追劇粉絲們的期待。而劇...

冷到發抖更要賞櫻！新店3處私房賞櫻點浪漫粉紅好療癒

近來寒流襲擊，低溫讓人冷得直發抖，但此時前往欣賞櫻花更浪漫！新北市新店區有3處私房賞櫻景點，包含陽光運動公園的河津櫻花、...

U值媒／台北公園的櫻花步道「內溝溪河畔」

內溝溪畔的櫻花林，3公里的賞櫻步道，為當地里民長期以來栽種維護的成果，目前是第一區的「寒櫻」綻放中，還有吉野櫻、墨染櫻、第二區的「八重櫻」。對側的康樂步道新栽種的「昭和櫻」與靠近五分埔的賞螢步道的「福爾摩沙櫻」綠枝嫩芽都長出來了，雖然已過賞花期，可預見的未來內溝溪沿岸都將是櫻花林接棒的綻放。午後從樂湖公園的路口沿著內溝溪悠閒的櫻花步道悠閒的漫步，誰說這不是城市裡最美的櫻花步道呢？

貝克漢認真帥代言 但大家看的都是穿貝嫂高訂的貝小七

時尚設計師維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）昨日於倫敦時裝周發表最新一季服裝，一直感情超好的全家人除了大...

新北公布去年消費爭議前5名 美妝類要注意

新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共1萬0645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，主任消保官王治宇指出，近年...

U值媒／醋什麼時候加很重要！醋溜白菜簡單做

醋溜白菜是咱家餐桌上的常客，尤其是進入盛產期，白菜也會變得越來越爽脆、香甜，用來做醋溜白菜是再好不過了，各種蔬菜都不如白菜，白菜鮮甜爽脆又多汁的口感一直討人喜歡，百吃不厭，所以分享這道家常白菜的好做法。醋溜白菜的關鍵就是「醋溜」，調味料如何使用，醋什麼時候放都很重要，但很多人經常會弄錯一些烹飪步驟，白菜一入鍋就開始放各種調味料，最後做出來的白菜軟趴趴的，不脆也不好吃，就算是家常菜也是有一定的烹飪技巧的，今天為大家分享這道「醋溜白菜」的做法，有興趣的不妨做做看。

世界最美便條紙！奇美版 「森林中的博物館」獨家限定

奇美博物舘與設計出業界稱讚創造「世界最美便條紙」的日本品牌TRIAD合作，推出以150張便條堆疊雕出的「森林中的博物館」...

235萬人狂讚！BLACKPINK領唱JISOO櫻花妝噴仙氣又無害

雖然天氣冷颼颼，但妝容已經走向春天了！韓團BLACKPINK成員JISOO金智秀，身為領唱與門面擔當，超清新的臉蛋與穿搭...

不甩新冠肺炎攪局 鐘表品牌續推人氣話題腕表

受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，原本在近期都要舉辦活動，推出新品的鐘表品牌，莫不都取消原定計劃，改以數位方式曝光...

第一時尚網紅Chiara Ferragni 超狂耳環掛整排還嫌不夠

女生衣櫥裡的衣服永遠少一件；對於喜歡耳環的人來說，珠寶盒裡的耳環當然也永遠少一件。有《富比世》認證為「第一時尚網紅」的義...

藝術 珠寶 品味 邦瀚斯大中華區主席胡瑞 成就畢生絕學

那是1991年，端坐於五坪的小辦公室內，四壁環繞，沒有對外窗，甫至佳士得報到的胡瑞有些侷促不安。望著桌上的打字機和電話，她翻起陌生的拍賣目錄與買家名單，研究數日，才鼓起勇氣撥給客戶，話筒另一端接起，也就此接通了她長達30年的拍賣界資歷。

編織、皺褶元素... 春夏新包改款 回溯經典

「回溯經典」是許多時尚設計師鍾愛的創作手法，在復古熱潮持續不退的趨勢中，各品牌依舊熱中於利用標誌性的經典結合細節差異來重新打造包款。

熱門新聞

「非常寒冷」寒流襲台急凍3天 這兩天最冷

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

醫界觀察 菸槍感染新冠肺炎症狀較嚴重

比金字塔、巨石陣更古老 土耳其東部神祕巨石陣待揭謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。