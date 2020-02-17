冷到發抖更要賞櫻！新店3處私房賞櫻點浪漫粉紅好療癒

近來寒流襲擊，低溫讓人冷得直發抖，但此時前往欣賞櫻花更浪漫！新北市新店區有3處私房賞櫻景點，包含陽光運動公園的河津櫻花、新店新烏路上的花園新城山櫻花及八重櫻，以及新店櫻花街旁的櫻花公園，部分已開滿8成，正適合前往欣賞，徜徉粉紅浪漫花海。

1.新店陽光運動公園

新店陽光運動公園種植的櫻花品種是來自日本伊豆半島河津町河津櫻，其花瓣大片且花朵顏色粉嫩是最大特色，花期從即日起到3月中旬左右，不同時間前往還可以看到櫻花不同姿態，美得讓人流連忘返。

2.新店新烏路花園新城

前往烏來路上的新烏路花園新城，種有台灣山櫻花，目前正是盛開綻放最美時刻，可以見到整排粉紅櫻花海點綴道路。此外，八重櫻也正盛開，可見沿途綿延數十公尺，成了早春最令人難忘景色。

3.新店櫻花街旁屈尺公園