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貝克漢認真帥代言 但大家看的都是穿貝嫂高訂的貝小七
時尚設計師維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）昨日於倫敦時裝周發表最新一季服裝，一直感情超好的全家人除了大兒子布魯克林之外全都到場看秀，老公貝克漢（David Beckham）更穿上好友Kim Jones為他訂做的Dior男裝，配上自己代言的帝舵表（Tudor），展現超帥男人味，在多個合照中都為帝舵盡心盡力爭取曝光，可以說是最稱職代言人，雖然全球焦點都是在首次穿上維多莉亞貝克漢高級訂製服的貝小七（Harper Seven Beckham）身上，他也樂得當綠葉老爸。
貝克漢配的表款為帝舵於2019年發表的Black Bay P01（碧灣P01型）腕表，以1967年為美國海軍製的一枚prototype原形潛水表為靈感。為符合人體工學，表冠設置在4點鐘位置；而60年代表款中常見的鉸接末端鍊節設計，則是外觀最具辨識度的特色，搭載備受好評的MT5601自動上鍊自製機芯。服裝秀主角貝嫂則是簡單地長西褲襯衫配上了她收藏的金質勞力士。
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