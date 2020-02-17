快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貝克漢認真帥代言 但大家看的都是穿貝嫂高訂的貝小七

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
貝克漢在IG限時動態發自己帥照感謝好友設計師Kim Jones，不忘秀出自己代言的帝舵表。圖／取自IG @davidbeckham
貝克漢在IG限時動態發自己帥照感謝好友設計師Kim Jones，不忘秀出自己代言的帝舵表。圖／取自IG @davidbeckham

時尚設計師維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）昨日於倫敦時裝周發表最新一季服裝，一直感情超好的全家人除了大兒子布魯克林之外全都到場看秀，老公貝克漢（David Beckham）更穿上好友Kim Jones為他訂做的Dior男裝，配上自己代言的帝舵表（Tudor），展現超帥男人味，在多個合照中都為帝舵盡心盡力爭取曝光，可以說是最稱職代言人，雖然全球焦點都是在首次穿上維多莉亞貝克漢高級訂製服的貝小七（Harper Seven Beckham）身上，他也樂得當綠葉老爸。

貝克漢配的表款為帝舵於2019年發表的Black Bay P01（碧灣P01型）腕表，以1967年為美國海軍製的一枚prototype原形潛水表為靈感。為符合人體工學，表冠設置在4點鐘位置；而60年代表款中常見的鉸接末端鍊節設計，則是外觀最具辨識度的特色，搭載備受好評的MT5601自動上鍊自製機芯。服裝秀主角貝嫂則是簡單地長西褲襯衫配上了她收藏的金質勞力士。

貝克漢與愛女Harper合照，代言手表也得曝光。圖／取自IG @victoriabeckham
貝克漢與愛女Harper合照，代言手表也得曝光。圖／取自IG @victoriabeckham
帝舵Black Bay P01（碧灣P01型）42毫米自動腕表，價格店洽。圖／帝舵表提供
帝舵Black Bay P01（碧灣P01型）42毫米自動腕表，價格店洽。圖／帝舵表提供
貝嫂得意在IG秀出女兒首次體驗高級訂製服的照片。圖／取自IG @victoriabeckham
貝嫂得意在IG秀出女兒首次體驗高級訂製服的照片。圖／取自IG @victoriabeckham
設計師維多莉亞貝克漢在倫敦發表最新一季的時裝秀。圖／取自IG @victoriabeckham
設計師維多莉亞貝克漢在倫敦發表最新一季的時裝秀。圖／取自IG @victoriabeckham

海軍
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

貝克漢女兒美到網友認不出！小哈潑不管到哪都魅力無法擋

咖啡跨店寄杯 小七參戰

《小丑女大解放》瑪格羅比街拍照「自帶配樂」　她的私服穿搭超有看頭

幹練造型也能不失女人味 來看貝嫂、黑寡婦還有莎莉賽隆這樣搭

相關新聞

冷到發抖更要賞櫻！新店3處私房賞櫻點浪漫粉紅好療癒

近來寒流襲擊，低溫讓人冷得直發抖，但此時前往欣賞櫻花更浪漫！新北市新店區有3處私房賞櫻景點，包含陽光運動公園的河津櫻花、...

U值媒／台北公園的櫻花步道「內溝溪河畔」

內溝溪畔的櫻花林，3公里的賞櫻步道，為當地里民長期以來栽種維護的成果，目前是第一區的「寒櫻」綻放中，還有吉野櫻、墨染櫻、第二區的「八重櫻」。對側的康樂步道新栽種的「昭和櫻」與靠近五分埔的賞螢步道的「福爾摩沙櫻」綠枝嫩芽都長出來了，雖然已過賞花期，可預見的未來內溝溪沿岸都將是櫻花林接棒的綻放。午後從樂湖公園的路口沿著內溝溪悠閒的櫻花步道悠閒的漫步，誰說這不是城市裡最美的櫻花步道呢？

貝克漢認真帥代言 但大家看的都是穿貝嫂高訂的貝小七

時尚設計師維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）昨日於倫敦時裝周發表最新一季服裝，一直感情超好的全家人除了大...

新北公布去年消費爭議前5名 美妝類要注意

新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共1萬0645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，主任消保官王治宇指出，近年...

U值媒／醋什麼時候加很重要！醋溜白菜簡單做

醋溜白菜是咱家餐桌上的常客，尤其是進入盛產期，白菜也會變得越來越爽脆、香甜，用來做醋溜白菜是再好不過了，各種蔬菜都不如白菜，白菜鮮甜爽脆又多汁的口感一直討人喜歡，百吃不厭，所以分享這道家常白菜的好做法。醋溜白菜的關鍵就是「醋溜」，調味料如何使用，醋什麼時候放都很重要，但很多人經常會弄錯一些烹飪步驟，白菜一入鍋就開始放各種調味料，最後做出來的白菜軟趴趴的，不脆也不好吃，就算是家常菜也是有一定的烹飪技巧的，今天為大家分享這道「醋溜白菜」的做法，有興趣的不妨做做看。

世界最美便條紙！奇美版 「森林中的博物館」獨家限定

奇美博物舘與設計出業界稱讚創造「世界最美便條紙」的日本品牌TRIAD合作，推出以150張便條堆疊雕出的「森林中的博物館」...

235萬人狂讚！BLACKPINK領唱JISOO櫻花妝噴仙氣又無害

雖然天氣冷颼颼，但妝容已經走向春天了！韓團BLACKPINK成員JISOO金智秀，身為領唱與門面擔當，超清新的臉蛋與穿搭...

不甩新冠肺炎攪局 鐘表品牌續推人氣話題腕表

受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，原本在近期都要舉辦活動，推出新品的鐘表品牌，莫不都取消原定計劃，改以數位方式曝光...

第一時尚網紅Chiara Ferragni 超狂耳環掛整排還嫌不夠

女生衣櫥裡的衣服永遠少一件；對於喜歡耳環的人來說，珠寶盒裡的耳環當然也永遠少一件。有《富比世》認證為「第一時尚網紅」的義...

藝術 珠寶 品味 邦瀚斯大中華區主席胡瑞 成就畢生絕學

那是1991年，端坐於五坪的小辦公室內，四壁環繞，沒有對外窗，甫至佳士得報到的胡瑞有些侷促不安。望著桌上的打字機和電話，她翻起陌生的拍賣目錄與買家名單，研究數日，才鼓起勇氣撥給客戶，話筒另一端接起，也就此接通了她長達30年的拍賣界資歷。

編織、皺褶元素... 春夏新包改款 回溯經典

「回溯經典」是許多時尚設計師鍾愛的創作手法，在復古熱潮持續不退的趨勢中，各品牌依舊熱中於利用標誌性的經典結合細節差異來重新打造包款。

台灣人獨家服務 日本DoMo旅宿宣布訂房免費無限延期

日本2月14日起陸續傳出無中國旅遊史、未與確診病例近距離接觸的新冠肺炎確定病例，疑似出現隱性社區傳播，我國將日本旅遊疫情建議升為第一級注意（Watch）。由台灣業者在日本經營的DoMo旅宿集團宣布，將獨家提供台灣旅客訂房免費無限延期。

熱門新聞

「非常寒冷」寒流襲台急凍3天 這兩天最冷

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

2周開出60條產線 她曝台灣口罩生產過程「要跪下來哭了」

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

百年酒廠為防疫拚了！首度把紅露酒生產線改為製造酒精

寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。