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新北公布去年消費爭議前5名 美妝類要注意

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共10645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，近年消費爭議案件不斷攀升的美妝健身類，位居去年第4名。圖／新北法制局提供
新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共10645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，近年消費爭議案件不斷攀升的美妝健身類，位居去年第4名。圖／新北法制局提供

新北消保官公布去年度消費爭議前5名，去年受理共1萬0645件，其中消費爭議最多的就是網購案件，主任消保官王治宇指出，近年消費爭議案件不斷攀升的美妝健身類，位居去年第4名，呼籲消費者謹記「二不三要原則」，避免消費出現爭議。

王治宇說，「二不」就是不要衝動購物、不向沒有地址的商家購物，「三要」則是要慎選賣家、要充分審閱契約、要詳細檢視商品。去年前5名分別為網購爭議2354件、家用電器產品934件、線上遊戲651件、美妝健身648件及通訊服務631件。

王治宇表示，網路購物類型因為社群網站購物爭議層出不窮，消費者保護法第19條雖然賦予網路購物的消費者7日內得不附理由解約的權利，但常有民眾反映在臉書、LINE群組購物，事後想解約退貨，卻找不到賣家真實姓名與地址。

居次的消費爭議為家用電器，王治宇說，常有新機瑕疵修不好、家電頻繁故障，或是過保固期後收取高額維修費，消費者在購買之前，必須請業者揭露保固資訊，以及保固期間復原方式、保固過後的維修方式與費用。

排名第3的線上遊戲消費爭議，多是玩家遭停權、伺服器常斷線，以及未成年人花數萬元購買點數，家長發現要求退費等爭議，王治宇提醒，多數手機線上遊戲公司不在台灣設分公司，向境外申訴常遇困難，玩家必須審慎評估風險。

王治宇說，位居第4名的美妝健身類消費爭議，消費者常被美容業者以「作問卷送贈品」或「摸彩抽大獎」等話術所吸引至店面，等到花數萬元後想反悔卻遭拒，消費者應審視商品價格是否合理、是否符合自己需求。

通訊服務及周邊產品爭議則排第5名，王治宇指出，以手機瑕疵、通信品質不良、提前終止合約的違約金爭議最常見，消費者應注意定型化契約有關費率、綁約期間及違約金等內容外，也該留意每期帳單收費項目與金額，避免被收取額外加值的服務費。

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