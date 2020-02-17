世界最美便條紙！奇美版 「森林中的博物館」獨家限定

奇美博物舘與設計出業界稱讚創造「世界最美便條紙」的日本品牌TRIAD合作，推出以150張便條堆疊雕出的「森林中的博物館」，精緻設計吸引文青界與愛好精品民眾矚目；TRIAD知名系列便條紙首次出現台灣建築物，TRIAD知名系列產品可以在誠品書店買到，但與奇美合作的這款只在奇美博物館與官網獨家展售。

TRIAD推出「OMOSHIROI BLOCK」系列紙雕模型便條紙以類紙雕手法呈現日本清水寺、東京鐵塔等知名建築，讓便條紙變身藝術品，除在日本當地店面銷售，推出網購後贏得歐亞許多國家與台灣民眾喜愛。

奇美博物館表示，這件作品雙方從討論、發想到商品完成，歷時1年半，是TRIAD首次與亞洲其他國家聯名合作，也是奇美獨家限定商品，各地店面網路連在日本也買不到。

館方表示，這款紙雕便條紙主題「森林中的博物館」，契合博物館身處台南都會公園意象，便條紙乍看平凡無奇，不過隨著便條紙一張張撕下，綠色漸層的博物館從無到有逐漸現身；便條紙用完後留下充博物館隱身綠意盎然森林之中，建築本體立柱、圓頂映照兩旁林間綠葉，猶如春風吹過搖曳生姿，兼具層次與立體感，「是收藏者桌上最有氣質的藝術擺飾」。