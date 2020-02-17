235萬人狂讚！BLACKPINK領唱JISOO櫻花妝噴仙氣又無害

雖然天氣冷颼颼，但妝容已經走向春天了！韓團BLACKPINK成員JISOO金智秀，身為領唱與門面擔當，超清新的臉蛋與穿搭，是不少女人心中的時尚Icon，近期櫻花陸續綻放，JISOO日前也在IG曝光全新春天妝容，獲得235萬人按讚，飄仙氣的春天妝該怎麼畫？BLACKPINK、朴敏英、少女時代秀英御用的彩妝大師Maeng親自揭秘。

細看JISOO的最新妝容，從眼妝、頰彩到唇彩，都以淡淡的粉櫻色為主，但透過不同質感與渲染手法，透出迷人少女味，看似一臉無辜又無害感，飄出粉嫩光澤的仙氣妝容。

Maeng就透露JISOO這款仙氣櫻花妝，最特別的手法，就是把「潤唇釉與眼影混合」，讓唇色與眼妝顏色相互呼應，也讓整臉妝容更具有整體性。

JISOO的粉櫻眼影，使用的就是迪奧將在2月20日上市的「迪奧經典五色眼影 粉櫻飛舞版」，共有5色，閃亮眼影搭配不同色階的粉色系，讓女孩畫出絕美的櫻花妝。

唇妝則是使用迪奧超熱賣的迪奧粉漾潤唇釉#001，嬰兒粉色澤超美，彩妝師Maeng就是取用潤唇釉#001，與眼影盤中的粉白色調和，在眼尾上妝，才能讓整體妝容更融合。