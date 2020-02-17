不甩新冠肺炎攪局 鐘表品牌續推人氣話題腕表
受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，原本在近期都要舉辦活動，推出新品的鐘表品牌，莫不都取消原定計劃，改以數位方式曝光。浪琴表（Longines）就延續了旗下熱賣款HydroConquest深海征服者系列的概念，呈現了新配色。無獨有偶，康斯登（Frederique Constant）也採用新材質打造叫好又叫座的飛返計時碼表。
由於近年潛水表大賣，浪琴表也順應市場需求，推出了深海征服者系列表款，經典外觀加上實用功能，一問世就受到消費者的喜愛，因此被暱稱為「浪鬼」。而今年的新品，浪琴表當然不忘再延續這款熱賣腕表的人氣，同時又緊跟著目前最夯的「綠表面」浪潮，推出全新的卡其綠設計。這只HydroConquest深海征服者系列腕表，除了配置新色以及再度使用陶瓷表圈之外，浪琴表還首度讓這系列搭載了具矽游絲的L888.5專屬機芯。另外，從目前品牌所曝光的資料來看，雖然技術資料中沒有提及，也可能是首款使用陶瓷表盤的「浪鬼」，而價格卻和前作相差無幾，未來正式上市時，會是一款極具競爭力的潛水表。
而康斯登在2017年推出搭載自製機芯的首款飛返計時碼表，就以獨特的機械結構加上親民的價格，受到表迷們的支持，在這系列中的4個表砍更是被搶購一空。所以今年品牌再以同樣的規格，但加上全新的配色與材質，來打造飛返計時碼表。不同於他牌，採用導輪柱的方式達成「飛返」功能，康斯登自製「星輪」結構，讓計時停秒歸零的動作更為流暢，機芯得以變得輕薄。而且全新的飛返計時碼表，採取了銀色計時盤搭配巧克力或是藍色表盤，也是品牌的首次嘗試。
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