第一時尚網紅Chiara Ferragni 超狂耳環掛整排還嫌不夠

女生衣櫥裡的衣服永遠少一件;對於喜歡耳環的人來說,珠寶盒裡的耳環當然也永遠少一件。有《富比世》認證為「第一時尚網紅」的義大利網紅始祖Chiara Ferragni,專長是把全身名牌穿得很有型。目前正在法國與家人一起享受滑雪假期的她,在IG限時動態上秀出自己掛滿各式小型圈圈耳環的雙耳,並發文表示自己需要更多耳環。Chiara Ferragni兩側都有分別有至少4個以上的耳洞,如果想找最時髦的潮流新品牌,絕對可以參考。

這些耳環中最明顯就是螢光色的登山露營扣環造型的EÉRA Chiara單邊耳環。EÉRA是由和Chiara Ferragni一樣來自義大利米蘭年輕女性Romy Blanga和Chiara Capitani創辦,經典作Chiara單邊耳環也如登山扣環一樣可以自行加上各種不同的墜子創造個人化的珠寶,在2019年問世後立刻受到許多時尚潮人的喜愛。除了彷彿D型登山扣環的耳環,也有S型扣環造型款,並可組成項鍊手鍊等,目前透過各大時尚精品網站販售。