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輕奢「食」尚新美味 日本A5和牛牛肉麵套餐千元有找

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
黑鑄鐵和牛御膳。 圖／犇 牛肉食堂提供
黑鑄鐵和牛御膳。 圖／犇 牛肉食堂提供

坐擁信義區台北101美景，又可以千元有找的輕奢價位，品嚐日本A5和牛美食，位於微風南山的「犇 牛肉食堂」近日推出全新菜色，歡度周年慶。不僅有料理長Leak獨家研發的「黑鑄鐵A5和牛丼飯及牛肉麵」，還有與 Liquid Bread Co.合作研發的美式日系輕食「和牛鐵板洋食」套餐。

其中，獨家推出的「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」訴求可以親民價格，享用到最高等級的日本A5和牛，搭配料理長獨創的「A5和牛燒肉捲御飯」及「極上和牛牛肉麵」，搶攻台灣日本和牛市場。

此外，主餐亦可選擇Prime 沙朗6oz牛排御飯、伊比利肋眼豬排，或精選南非活鮑魚。套餐另含：牛蒡大根關東煮、精緻配菜，以及特製辣味和牛湯，還有主廚特製甜點及Ice Monster 鮮果原汁冰棒。

特別的是，這次犇 牛肉食堂也與LBC合作研發新美式日系輕食「和牛鐵板洋食」套餐，料理長以獨創的黃金比例醬汁與手打特製和牛肉漢堡排，搭配LBC Purebread蓬鬆柔軟的嚴選麵包，預料將再次掀起一股「食」尚新風潮。

「和牛鐵板洋食」套餐的主餐有：黑鑄鐵和牛漢堡排、熔岩起司手打和牛漢堡、炸沙朗牛排三明治佐蜂蜜芥末醬，可三選一。搭配紐澳良肯瓊粉特製薯條、沙朗松露滑蛋吐司，或可加價200元升等和牛松露滑蛋吐司，並提供飲料和主廚特製甜點、Ice Monster 鮮果原汁冰棒。

Ben Teppan Social犇 牛肉食堂此次全新推出的「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」和「和牛鐵板洋食」二款新套餐，供應時間為周一~周四晚餐，其他時段需提前預約。

Teppan Comfort 和牛鐵板洋食。 圖／犇 牛肉食堂提供
Teppan Comfort 和牛鐵板洋食。 圖／犇 牛肉食堂提供
熔岩起司手打和牛漢堡套餐。 圖／犇 牛肉食堂提供
熔岩起司手打和牛漢堡套餐。 圖／犇 牛肉食堂提供
極上和牛牛肉麵套餐。 圖／犇 牛肉食堂提供
極上和牛牛肉麵套餐。 圖／犇 牛肉食堂提供

漢堡 甜點 微風南山
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