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韓國江南貴婦最愛 雪花秀頂級新系列全台僅6百貨買得到

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
雪花秀全新推出的「臻雪煥采琉金活膚系列」被韓國媒體譽為「史上最頂級的抗老保養品」，近日已正式在台灣推出，共有活膚精萃與活膚霜二品項，要價一口氣突破2萬元，全台限定六櫃點販售。 圖／雪花秀提供
雪花秀全新推出的「臻雪煥采琉金活膚系列」被韓國媒體譽為「史上最頂級的抗老保養品」，近日已正式在台灣推出，共有活膚精萃與活膚霜二品項，要價一口氣突破2萬元，全台限定六櫃點販售。 圖／雪花秀提供

韓國總統外交送禮的官方首選-頂級保養品牌「Sulwhasoo 雪花秀」，近日正式在台推出品牌最新高單價的「臻雪煥采琉金活膚系列」，訴求採18道以上的萃取工法，結合靈芝、人蔘、金剛赤松三大頂級珍稀原料，直搗生理、環境、行為老化、撫平細紋、淡化斑點瑕疵…等老化根源。

其中，最受矚目的珍稀成分-金剛赤松，雪花秀選自韓國慶尚北道蔚珍郡的金剛赤松，被韓國列為國家重點保護資產的第一等級松樹，每年僅限一次的人工摘採，而雪花秀僅取其松針、松樹皮作為頂級抗老系列產品中的珍稀成分。

雪花秀特別提到，赤松平均壽命超過500年以上，年輕的赤松約莫70歲，70年生的赤松相當於人類的20歲，亦即擁有最旺盛的活性能量，因此雪花秀特選70年生赤松樹皮，從中萃取出能夠延緩老化膚況的成分。

除了靈芝、人蔘、金剛赤松三大稀有成分外，「臻雪煥采琉金活膚精萃」還特別添加亮白成分白蔘皂苷，「臻雪煥采琉金活膚霜」添加的則是雪花秀專利抗老成分人蔘皂苷。

此外，在香氣上，雪花秀這次運用的是柑橘、松木及薰衣草等草本香味，保養同時也能同步療癒。

雪花秀全新推出的「臻雪煥采琉金活膚系列」被韓國媒體譽為「史上最頂級的抗老保養品」，近日已正式在台灣推出，共有活膚精萃與活膚霜二品項，要價一口氣突破2萬元，全台限定SOGO 百貨台北忠孝館、高雄漢神巨蛋購物廣場、新光三越台北信義新天地A8、台北南西店、台中中港店、台南新天地等六櫃點販售。

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