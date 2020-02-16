調查顯示女性平均有五到九罐保養品 保濕就有三罐

根據2019女性肌膚保養觀念及習慣調查顯示，保濕是消費者最重視的基礎保養，在每人平均擁有五至九罐的保養品當中，每日會使用到的保濕類保養品就佔三種以上，但即便如此，還是有近九成的消費者對於肌膚保濕效果不滿意、不夠力，覺得肌膚怎麼擦保濕都還是無法達到預期的滋潤效果，只好不斷嘗試、花費時間與金錢的在尋找下一個保濕保養品。

保濕可以為肌膚形成屏障、增強防禦力，還原肌膚該有的活力，之後美白 、抗皺保養才能有加乘效果。肌膚一旦缺水，不僅會讓肌膚表面粗糙乾裂 、暗沉、膚色不佳，更可能讓肌膚產生緊繃感、脫皮等敏感問題，甚至是產生細紋。

一般市售的保濕產品，大多都著重在肌膚的補水、鎖水，但只有這些功能卻無法完整滿足消費者保濕的需求。

法國的醫美品牌BIODERMA貝膚黛瑪發現，僅有補水、鎖水是不夠的，因為正常肌膚的表皮層含水量由內而外遞減，肌膚更需要的是將底層的水分運輸到表層，水分的循環作用才能有效維持健康肌膚的保濕度。若少了水循環作用，導致肌膚底層的水分無法輸送到表層，則肌膚無法健康正常的主動補給水分保濕，就算不斷地塗抹再多的保濕類保養品，依舊達不到滿意的保濕效果。

BIODERMA貝膚黛瑪以諾貝爾化學獎的水通道發現作為研究靈感，研發出AQUAGENIUM™專利水菁靈高效保濕配方，增加肌膚水通道，達到送水作用，活絡肌膚水分流動，幫助肌膚水嫩彈潤。