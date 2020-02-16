比金字塔、巨石陣更古老 土耳其東部神祕巨石陣待揭謎

人類文明充滿各種待解謎團，而位於土耳其東南部的烏爾法(Urfa)附近的哥貝克力巨石陣(Gobekli Tepe)，便是其中一例。

哥貝克力巨石陣最早是由一名考古學家在1980年發現，於1990年開挖，一挖驚為天人，因為使用探測儀才發現，這是個距離今日已經有2萬年歷史的巨石陣，比起英國巨石陣早了4,000多年，古埃及金字塔早了7,000多年。

該名德國考古學家之所以會發現巨石陣，起自他有次去烏爾法博物館參觀，當時見到一塊有著裸女像的石塊，由一位住在烏爾法近郊的牧羊人撿獲，之後又將石塊捐給博物館，也有了讓巨石陣重見天日的契機。

哥貝克力巨石陣有著相當多神祕待解釋的謎團，巨石陣位於一個類似肚子的山丘中央，因此其名稱便是土耳其文的肚子之山的意涵。而巨石陣上的巨石，皆是來自於2公里外、重達2噸的石頭運到此處做成T型巨石陣，但在當時的技術，附近未有灌木叢，究竟要如何運送如此重量的石頭運到此處，令人費解。

不僅如此，表面看到的巨石陣，其實只是其中一部分，每蓋好一個巨石陣，就會用泥土覆蓋在上方，再建一個新的巨石陣。因此，經過儀器探測才發現，巨石陣竟層層疊疊了20個。由於開挖的過程不易，因此目前大約僅挖出了5到6個出來。

除了巨石如何來之謎外，每塊巨石上皆有雕刻，若是仔細看，有不少雕刻都是我們現在可以辨識出來的動物跟昆蟲。但有趣的是，有不少動物、昆蟲是土耳其沒有的，因此也有人將此與聖經上的諾亞方舟連結，認為這些巨石上記載的是在諾亞方舟上的動物們。

此外，有人研究巨石陣的排列，發現與星象天鵝座相對應，認為這石陣可能是聰明的地底人，又或是外星人建造。

如果你想去：

1.交通方式：可以搭乘土耳其航空從台北飛往伊斯坦堡航班，冬季時刻表每周有6班往返，從台北飛往伊斯坦堡是晚上10點5分航班，第二天早上6點到；自伊斯坦堡出發為凌晨2點航班，台灣時間下午5點45分抵達桃園機場。再從伊斯坦堡搭乘國內線轉機到特拉布宗機場或凡城，前往土耳其東部旅遊。

2.如果想跟團：行健、金展、東南、巨大、晴天、雄獅等旅行社，目前皆有規畫前往土耳其東部的行程，以11天到13天左右的行程為多，費用平均落在7萬到10萬元左右，依照餐食、住宿、機票等有不同。