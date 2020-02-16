台灣人獨家服務 日本DoMo旅宿宣布訂房免費無限延期

日本2月14日起陸續傳出無中國旅遊史、未與確診病例近距離接觸的新冠肺炎確定病例，疑似出現隱性社區傳播，我國將日本旅遊疫情建議升為第一級注意（Watch）。由台灣業者在日本經營的DoMo旅宿集團宣布，將獨家提供台灣旅客訂房免費無限延期。

日本成為中國大陸、新加坡以外新冠肺炎最嚴重的國家，我國已提升日本旅遊疫情建議升為第一級注意，提醒計畫前往當地的國人遵守預防措施，落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口。日本DoMo旅宿集團說明，因應觀光局提升日本疫情為第一級旅遊注意地區，集團所屬的日本旅館民宿，一律提供台灣旅客訂房免費無限期延期服務，其餘國籍旅客不適用。

DoMo旅宿集團說，目前依觀光局的旅遊警示分級，若屬於第一級注意，旅客行前取消必須依合約扣違約金，DoMo為台灣旅客提供貼心服務，以免費無限期延期方式因應。