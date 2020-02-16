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畫框、顏料桶化身包包 MOSCHINO畢卡索造型系列超有趣

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
彩繪拼接西裝式洋裝，134,800元。圖／MOSCHINO提供

向來愛搞怪的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott，在今年春夏把腦子動到了傳奇畫家畢卡索身上，用設計呈現他的經典畫作與靈感謬思，當初在時裝周一發表就備受熱議。現在這系列形象廣告熱騰騰釋出，充滿戲劇效果的畫面和各種幽默造型單品，再度讓人感受到Jeremy Scott充滿魅力的搗蛋精神。

在由時尚攝影教父Steven Meisel操刀的MOSCHINO春夏廣告中，超模Gigi Hadid、Bella Hadid與Kaia Gerber等人共組以英國全女子搖滾樂團Bananarama為靈感的樂團Moschinorama，她們身穿以畢卡索畫作為藍圖呈現的各種色彩飽滿又充滿想像力的服裝，梳著復古髮型，重現八○年代狂放高調的造型與姿態，劇情還安排了Tyra Banks擔任主持人，營造出非常熱鬧有趣又令人眼花撩亂的氛圍。

配件系列也擁有非常討喜的造型，標誌性的Teddy Bear身上套著畫框，畢卡索的《夢》所繪的女人臉孔、拼貼吉他作品、《和平鴿》的簡約線條白鴿等等，都變成造型特殊的包款，另外像是顏料桶、畫框等令人聯想到畫家的物品同樣也化身包包，還把畢卡索的簽名改成MOSCHINO，讓本系列又增添了更為奇幻、充滿想像力的巧思。

塗鴉手提包，42,300元。圖／MOSCHINO提供
抽象畫包，30,800元。圖／MOSCHINO提供
吉他包，50,300元。圖／MOSCHINO提供
和平鴿鍊帶包，38,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO春夏廣告。圖／MOSCHINO提供
蝴蝶結裝飾襯衫，67,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO春夏廣告，超模Gigi Hadid、Bella Hadid與Kaia Gerber等人共組以英國全女子搖滾樂團Bananarama為靈感的樂團Moschinorama。圖／MOSCHINO提供
顏料桶包，44,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO春夏廣告，超模Gigi Hadid、Bella Hadid與Kaia Gerber等人共組以英國全女子搖滾樂團Bananarama為靈感的樂團Moschinorama。圖／MOSCHINO提供
連標誌性的Teddy Bear身上也套著畫框，
畫框包，50,300元。圖／MOSCHINO提供
六根手指手拿包，30,800元。圖／MOSCHINO提供

畢卡索 廣告 樂團
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