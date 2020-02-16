畫框、顏料桶化身包包 MOSCHINO畢卡索造型系列超有趣

向來愛搞怪的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott，在今年春夏把腦子動到了傳奇畫家畢卡索身上，用設計呈現他的經典畫作與靈感謬思，當初在時裝周一發表就備受熱議。現在這系列形象廣告熱騰騰釋出，充滿戲劇效果的畫面和各種幽默造型單品，再度讓人感受到Jeremy Scott充滿魅力的搗蛋精神。

在由時尚攝影教父Steven Meisel操刀的MOSCHINO春夏廣告中，超模Gigi Hadid、Bella Hadid與Kaia Gerber等人共組以英國全女子搖滾樂團Bananarama為靈感的樂團Moschinorama，她們身穿以畢卡索畫作為藍圖呈現的各種色彩飽滿又充滿想像力的服裝，梳著復古髮型，重現八○年代狂放高調的造型與姿態，劇情還安排了Tyra Banks擔任主持人，營造出非常熱鬧有趣又令人眼花撩亂的氛圍。