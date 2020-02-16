輕透裸妝vs.奶油肌妝　郭雪芙一整天不脫妝的秘訣公開

選擇最能反映自己膚質的底妝，是每位美妝愛好者都會遇到的苦惱事，總想著底妝該重視遮瑕度、光澤感、霧面感或陶瓷感？市面上超多的底妝，該怎麼選擇呢？

每回出現總有完美妝容的郭雪芙，她的御用彩妝師Jade Lee就透露，何時該用畫霧面裸妝感？何時該強調光澤亮眼感。

Jade Lee表示，一般上班族在工作、外出與逛街時，畫上裸妝感就剛剛好，因為不會遇到強光或劇烈的天氣變化，選擇亮眼、裸光感的粉底液就好，在自然光下，更能顯露出清透感。

如果要跑趴、參加婚禮，或遇到強光照射，譬如郭雪芙出席記者會、頒獎典禮或拍戲時，以及天氣過於寒冷乾燥時，得要選擇保濕度較強的底妝，讓肌膚維持保水，在光影下也能有奶油光澤。

不管是裸妝或是奶油感妝容，Jade Lee建議，在上妝之後，可以用持妝噴霧噴在海綿或美妝蛋上，輕壓臉部，讓妝容更服貼與持久。

身為嬌蘭的代言人，讓郭雪芙畫出裸妝的秘密就是被暱稱為小燈泡的「亮顏裸光純萃粉底液」，可以創造零粉感的裸妝美肌，至於奶油妝容，則使用24K純金光粉底液，被稱為金塊粉底，有著高保濕的底妝成分，長時間維持著肌膚的豐潤保水度，想強效持妝可用24K純金光超保濕持妝噴霧，讓持久度升級。