可愛粉紅小圓盒！GUCCI打亮凝膠官網獨家開賣

自從2019年隆重推出彩妝系列的唇膏商品後，GUCCI每隔一段時日就會為此系列加入新成員。有別於以往都是主打各式質地的唇膏產品，近日GUCCI終於推出全新的Éclat De Beauté Effet Lumière Face Gloss凝膠，專門用於打亮妝容。

Éclat De Beauté Effet Lumière Face Gloss凝膠是GUCCI創意總監Alessandro Michele操刀的新商品，特別用無油質地、不含亮粉或任何亮澤成分的配方製作出可以用於唇部、臉部和眼皮的打亮凝膠，主要就是靠濕潤的質地製造自然的微光效果。