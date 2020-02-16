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可愛粉紅小圓盒！GUCCI打亮凝膠官網獨家開賣
自從2019年隆重推出彩妝系列的唇膏商品後，GUCCI每隔一段時日就會為此系列加入新成員。有別於以往都是主打各式質地的唇膏產品，近日GUCCI終於推出全新的Éclat De Beauté Effet Lumière Face Gloss凝膠，專門用於打亮妝容。
Éclat De Beauté Effet Lumière Face Gloss凝膠是GUCCI創意總監Alessandro Michele操刀的新商品，特別用無油質地、不含亮粉或任何亮澤成分的配方製作出可以用於唇部、臉部和眼皮的打亮凝膠，主要就是靠濕潤的質地製造自然的微光效果。
這次的包裝也不同於之前唇膏系列的奢華典雅，反而走的是甜美的粉色路線，以印有金色GUCCI字樣的圓形粉紅色蓋子配上透明瓶身。目前只在GUCCI官網獨家販售，售價33美金。
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