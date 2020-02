也是宅經濟！畢卡索達利藝術品拍賣 當線上看展覽

拍賣會在正式登場前,往往會舉辦預展公開展出即將登場的拍品,讓有興趣的藏家可以親自鑑賞。因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,許多人都開始減少外出,不出門,其實也可以透過線上鑑賞的方式欣賞頂級藝術之作,亦有許多網上拍賣專場可以在家就享受遠距離下標的樂趣,而近期就恰好有兩個現代藝術相關的拍賣可以線上欣賞或下標。

蘇富比的線上專場「Pablo Picasso: Souvenirs de Vacances. Unique Works from the Collection of Marina Picasso」呈現由畢卡索孫女Marina Picasso繼承的共46件遺物,全都是第一次出現在拍賣場上的作品,包括多件畢卡索生前在度假時隨手塗鴉手繪的瓷盤或草稿,彷彿透過網路參觀一個畢卡索的展覽。該網上專場拍賣即將於2月19日結標。