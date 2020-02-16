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也是宅經濟！畢卡索達利藝術品拍賣 當線上看展覽
拍賣會在正式登場前，往往會舉辦預展公開展出即將登場的拍品，讓有興趣的藏家可以親自鑑賞。因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人都開始減少外出，不出門，其實也可以透過線上鑑賞的方式欣賞頂級藝術之作，亦有許多網上拍賣專場可以在家就享受遠距離下標的樂趣，而近期就恰好有兩個現代藝術相關的拍賣可以線上欣賞或下標。
蘇富比的線上專場「Pablo Picasso: Souvenirs de Vacances. Unique Works from the Collection of Marina Picasso」呈現由畢卡索孫女Marina Picasso繼承的共46件遺物，全都是第一次出現在拍賣場上的作品，包括多件畢卡索生前在度假時隨手塗鴉手繪的瓷盤或草稿，彷彿透過網路參觀一個畢卡索的展覽。該網上專場拍賣即將於2月19日結標。
而即將於3月26日登於倫敦邦瀚斯（Bonhams）登場的「印象派與現代藝術」拍賣，則由薩爾瓦多達利（Salvador Dalí）的《如雲似幻的愛侶》（Couple aux têtes pleines de nuages）領銜，出自義大利現代派作曲家塞爾西（Giacinto Scelsi）珍藏。此雙聯作的畫框外形為達利與愛妻加菈（Gala）的剪影，而畫面中散落的石塊、變形的樹、模糊的人物、燃燒中的長頸鹿及飄過的雲朵等，均與佛洛依德的心理分析元素有所關聯，也是達利超現實主義的經典主題。該專場的其他拍品也都陸續上線。
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