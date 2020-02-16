快訊

直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

比服裝還搶眼！TASAKI高級珠寶驚豔紐約時尚周

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
由設計師Prabal Gurung操刀的TASAKI Atelier高級珠寶，以碩大的珍珠、寶石組成。圖／TASAKI提供

曾替美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、凱特王妃等人打造服裝的設計師Prabal Gurung近日在紐約時尚周，曝光了他全新一季的服飾，但更吸睛的則是他與TASAKI合作的超大尺寸耳掛式珠寶。此外，DIOR也在本季推出全新的Dior et Moi高級珠寶，充滿詩意與怪誕奇想風格，讓人目不暇給。

像是在力拚吸睛度一樣，倍受名媛們喜愛的服裝設計師Prabal Gurung日前在紐約時尚周，推出了他全新的秋冬系列服飾，他展示了多款優雅的晚宴禮服，以及綴有羽毛裝飾的外套、俐落的褲裝等等，實用導向加上不失女人味的設計，依舊獲得評論家的讚賞。然而，在這場時尚大秀另一重點，則是身兼日本品牌TASAKI創意總監的Prabal Gurung也讓模特兒搭配了全新的高級珠寶系列。主要以耳掛式結構為主，但每一個的尺寸都被放大了，而且用上了碩大的珍珠、各類彩色寶石組成，凸顯了活力與前衛的美感，同時也呼應服裝系列的主題「不可能的夢想家（IMPOSSIBLE DREAMERS）」。

設計師Prabal Gurung在2020秋冬大秀上，同步曝光了全新的TASAKI Atelier高級珠寶。圖／TASAKI提供

而DIOR也在這季採用了大克拉數的寶石，打造了全新的Dior et Moi高級珠寶，其靈感源自法文的「Toi et Moi（你和我）」，珠寶創意總監 Victoire de Castellane便以多彩的半寶石，來傳遞雋永而流露豐沛情感，並且結合雙主石的設計。 所以從戒指、項鍊與耳環等單品，都能看到不對稱的結構，Victoire de Castellane以大膽的色彩組合、比例和車工，創造出一件件帶有獨特個性的高級珠寶。而帶有千變萬化「游彩」現象的蛋白石則是Dior et Moi高級珠寶系列的主角，混搭祖母綠、青金石、粉紅剛玉或是藍寶石、珍珠，塑造出奇幻魅力。

DIOR ET MOI 白色蛋白石與鑽石項鍊，18K 黃金與白金、鑽石、珍珠、白色蛋白石、粉紅、藍色與黃色藍寶石、沙弗萊石、紫色藍寶石、馬達加斯加石榴石、橄欖石、祖母綠、瓷漆，價格店洽。圖／DIOR提供

DIOR ET MOI 祖母綠戒指，18K黃金與白金、鑽石、祖母綠、孔雀石、綠色瓷漆，主石為3.55克拉八角型切割祖母綠，價格店洽。圖／DIOR提供

DIOR ET MOI TRIBALES 祖母綠與孔雀石不對稱耳環，18K黃金、鑽石、孔雀石、珍珠、蛋白石、祖母綠、綠色瓷漆，價格店洽。圖／DIOR提供

珠寶
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

紐約網賽／莊吉生止步4強仍寫新猷 進帳獎金113萬

紐約網賽／ 莊吉生扳倒衛冕者 ATP首闖四強

紐約網賽／莊吉生拍退上屆冠軍 生涯首闖ATP4強

史上首款帆布Lady Dior問世 工序圖美得發光

相關新聞

也是宅經濟！畢卡索達利藝術品拍賣 當線上看展覽

拍賣會在正式登場前，往往會舉辦預展公開展出即將登場的拍品，讓有興趣的藏家可以親自鑑賞。因新冠肺炎（COVID-19）疫情...

比服裝還搶眼！TASAKI高級珠寶驚豔紐約時尚周

曾替美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、凱特王妃等人打造服裝的設計師Prabal Gurung近日在紐約時尚周，曝光了他全新一季...

「愛的迫降」北韓富千金徐智慧　學傲嬌妝容才惹人疼

韓劇「愛的迫降」即將進入完結篇，劇中焦點除了玄彬與孫藝真這對主CP外，飾演北韓富家千金徐丹的徐智慧，與男二具勝俊的副CP...

手掌大甲蟲當媽媽生日禮？FENDI家族太猛了

時尚品牌FENDI的創意總監、FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi日前歡慶59歲生日。身...

中東網紅賣台灣水果！ 蜜棗芭樂首度杜拜超市上架

繼台灣的美生菜外銷中東杜拜後，台灣的蜜棗、芭樂也到中東去了，台灣時間今天(15日)下午在杜拜Aswaaq superma...

台北101衝來客 消費101元變會員門檻狂降再送美食券

受疫情影響，百貨來客下降，台北101針對信義商圈上班族和台北101大樓租戶，祭出美食優惠，原本需消費滿萬才能加入的禮讚卡...

微笑符號sandro新品和STRATHBERRY愛心包 給妳好心情

提振好心情的單品，可紓解陰鬱情緒，法國輕奢品牌sandro春夏季的微笑系列，以渲染面料或簡單的圖案線條，將經典Smile...

許路兒嘟嘴手拎MM6經典款 rag & bone也推簡約新手袋

許路兒穿著吊帶褲嘟嘴，凍齡美圖再一張，這女孩氣的俏皮風格搭配MM6 Maison Margiela的經典Japanese...

赴日本東北旅遊注意 山形縣取消4、5月華航包機

日本《河北新報》及《山形新聞》報導，受到新冠肺炎疫情擴大，影響台灣民眾赴日旅遊的意願，山形縣政府宣布，取消中華航空預定4...

懶人食譜輕鬆上桌！IKEA瑞典超市「肉丸、鮭魚全系列」限時85折

想要享受一頓好料理，靠著懶人食譜在家也能輕鬆開吃！IKEA瑞典食品超市即日起至2月29日推出經典肉丸與鮭魚全系列85折優...

竟有2支立體小雞腿！肯德基 × crocs「炸雞洞洞鞋」

把整桶炸雞穿在腳上，會是怎樣的感覺？肯德基近期與洞洞鞋crocs合作，聯名推出「炸雞筒花紋」的聯名洞洞鞋。整雙鞋面印滿了...

時尚設計遇到傳統燈籠工藝 攻進巴黎時裝周展

國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳，日前在雲林縣政府籌拍的紀錄片中，與北港鎮燈籠...

熱門新聞

寒流來了！今穿短袖明大衣 周二周三清晨下探7度

晚間七時花蓮規模5.5地震！北台有感連兩震 花蓮震度4級

他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

寒流來襲別輕忽！ 吳德榮：周二清晨最冷

買口罩又增通路 16日起衛生所也能買

模特兒裸身詮釋BURBERRY手機袋更顯誘人 IG限時開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。