比服裝還搶眼！TASAKI高級珠寶驚豔紐約時尚周
曾替美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、凱特王妃等人打造服裝的設計師Prabal Gurung近日在紐約時尚周，曝光了他全新一季的服飾，但更吸睛的則是他與TASAKI合作的超大尺寸耳掛式珠寶。此外，DIOR也在本季推出全新的Dior et Moi高級珠寶，充滿詩意與怪誕奇想風格，讓人目不暇給。
像是在力拚吸睛度一樣，倍受名媛們喜愛的服裝設計師Prabal Gurung日前在紐約時尚周，推出了他全新的秋冬系列服飾，他展示了多款優雅的晚宴禮服，以及綴有羽毛裝飾的外套、俐落的褲裝等等，實用導向加上不失女人味的設計，依舊獲得評論家的讚賞。然而，在這場時尚大秀另一重點，則是身兼日本品牌TASAKI創意總監的Prabal Gurung也讓模特兒搭配了全新的高級珠寶系列。主要以耳掛式結構為主，但每一個的尺寸都被放大了，而且用上了碩大的珍珠、各類彩色寶石組成，凸顯了活力與前衛的美感，同時也呼應服裝系列的主題「不可能的夢想家（IMPOSSIBLE DREAMERS）」。
而DIOR也在這季採用了大克拉數的寶石，打造了全新的Dior et Moi高級珠寶，其靈感源自法文的「Toi et Moi（你和我）」，珠寶創意總監 Victoire de Castellane便以多彩的半寶石，來傳遞雋永而流露豐沛情感，並且結合雙主石的設計。 所以從戒指、項鍊與耳環等單品，都能看到不對稱的結構，Victoire de Castellane以大膽的色彩組合、比例和車工，創造出一件件帶有獨特個性的高級珠寶。而帶有千變萬化「游彩」現象的蛋白石則是Dior et Moi高級珠寶系列的主角，混搭祖母綠、青金石、粉紅剛玉或是藍寶石、珍珠，塑造出奇幻魅力。
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