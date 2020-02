比服裝還搶眼！TASAKI高級珠寶驚豔紐約時尚周

曾替美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、凱特王妃等人打造服裝的設計師Prabal Gurung近日在紐約時尚周,曝光了他全新一季的服飾,但更吸睛的則是他與TASAKI合作的超大尺寸耳掛式珠寶。此外,DIOR也在本季推出全新的Dior et Moi高級珠寶,充滿詩意與怪誕奇想風格,讓人目不暇給。

像是在力拚吸睛度一樣,倍受名媛們喜愛的服裝設計師Prabal Gurung日前在紐約時尚周,推出了他全新的秋冬系列服飾,他展示了多款優雅的晚宴禮服,以及綴有羽毛裝飾的外套、俐落的褲裝等等,實用導向加上不失女人味的設計,依舊獲得評論家的讚賞。然而,在這場時尚大秀另一重點,則是身兼日本品牌TASAKI創意總監的Prabal Gurung也讓模特兒搭配了全新的高級珠寶系列。主要以耳掛式結構為主,但每一個的尺寸都被放大了,而且用上了碩大的珍珠、各類彩色寶石組成,凸顯了活力與前衛的美感,同時也呼應服裝系列的主題「不可能的夢想家(IMPOSSIBLE DREAMERS)」。

設計師Prabal Gurung在2020秋冬大秀上,同步曝光了全新的TASAKI Atelier高級珠寶。圖/TASAKI提供

而DIOR也在這季採用了大克拉數的寶石,打造了全新的Dior et Moi高級珠寶,其靈感源自法文的「Toi et Moi(你和我)」,珠寶創意總監 Victoire de Castellane便以多彩的半寶石,來傳遞雋永而流露豐沛情感,並且結合雙主石的設計。 所以從戒指、項鍊與耳環等單品,都能看到不對稱的結構,Victoire de Castellane以大膽的色彩組合、比例和車工,創造出一件件帶有獨特個性的高級珠寶。而帶有千變萬化「游彩」現象的蛋白石則是Dior et Moi高級珠寶系列的主角,混搭祖母綠、青金石、粉紅剛玉或是藍寶石、珍珠,塑造出奇幻魅力。

DIOR ET MOI 白色蛋白石與鑽石項鍊,18K 黃金與白金、鑽石、珍珠、白色蛋白石、粉紅、藍色與黃色藍寶石、沙弗萊石、紫色藍寶石、馬達加斯加石榴石、橄欖石、祖母綠、瓷漆,價格店洽。圖/DIOR提供

DIOR ET MOI 祖母綠戒指,18K黃金與白金、鑽石、祖母綠、孔雀石、綠色瓷漆,主石為3.55克拉八角型切割祖母綠,價格店洽。圖/DIOR提供