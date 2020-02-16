「愛的迫降」北韓富千金徐智慧　學傲嬌妝容才惹人疼

韓劇「愛的迫降」即將進入完結篇，劇中焦點除了玄彬與孫藝真這對主CP外，飾演北韓富家千金徐丹的徐智慧，與男二具勝俊的副CP也成為焦點。現實中徐智慧其實已經35歲了，但在劇中，從大學時代演到學成歸國，完全「逆齡演出」，她在劇中一下刁蠻、一下傲嬌、對感情卻又極為付出，能夠詮釋這樣的多樣化，都得靠徐智慧的「傲嬌妝」。

想要霸氣，又想要透露出有人疼？就看徐智慧在劇中如何呈現「傲嬌妝」，三個重點要好好把握。

一、眼妝：自然稜角眉＋單眼線＋心機眼影

在劇中的徐智慧，看得出來眉毛刻意只有順著毛畫順，但可以看出刻意的稜角與尾端收緊，用眉毛呈現出一種驕傲霸氣感，但只有在上眼瞼畫上眼線，不至於太過銳利。

小心機就在眼影，不用有過重的眼影，只要在上、下眼皮旁，淡淡渲染大地色或棕色系的眼影，就能有一種惹人憐愛的感覺囉。

二、底妝：清透，但重點打亮

身為北韓的白富美千金，徐智慧底妝走清透路線，擅長使用氣墊粉餅，製造出通透感，而且「打亮」很重要，鼻翼、額頭略略打亮，就是一種傲嬌感。

三、唇妝：淡櫻桃色＋橙色是首選

唇妝是傲嬌妝的精髓，徐智慧在劇中，不會畫大紅色的霸氣唇，那比較適合孫藝真回到老闆角色使用，因此徐智慧多數選擇亮橙色、泰奶色的唇妝，一方面顯白，二方面不會讓有太有距離感，即使要霸氣一點，也會選淡櫻桃色。