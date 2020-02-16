快訊

衛生所今天賣口罩 有7天2片限制別傻傻跟著排

抗疫…「親愛的，我們分房睡吧」 小心…分了就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「愛的迫降」北韓富千金徐智慧　學傲嬌妝容才惹人疼

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌羞感的唇色，能為徐智慧加分。圖／摘自IG

韓劇「愛的迫降」即將進入完結篇，劇中焦點除了玄彬與孫藝真這對主CP外，飾演北韓富家千金徐丹的徐智慧，與男二具勝俊的副CP也成為焦點。現實中徐智慧其實已經35歲了，但在劇中，從大學時代演到學成歸國，完全「逆齡演出」，她在劇中一下刁蠻、一下傲嬌、對感情卻又極為付出，能夠詮釋這樣的多樣化，都得靠徐智慧的「傲嬌妝」。

想要霸氣，又想要透露出有人疼？就看徐智慧在劇中如何呈現「傲嬌妝」，三個重點要好好把握。

一、眼妝：自然稜角眉＋單眼線＋心機眼影

在劇中的徐智慧，看得出來眉毛刻意只有順著毛畫順，但可以看出刻意的稜角與尾端收緊，用眉毛呈現出一種驕傲霸氣感，但只有在上眼瞼畫上眼線，不至於太過銳利。

小心機就在眼影，不用有過重的眼影，只要在上、下眼皮旁，淡淡渲染大地色或棕色系的眼影，就能有一種惹人憐愛的感覺囉。

二、底妝：清透，但重點打亮

身為北韓的白富美千金，徐智慧底妝走清透路線，擅長使用氣墊粉餅，製造出通透感，而且「打亮」很重要，鼻翼、額頭略略打亮，就是一種傲嬌感。

三、唇妝：淡櫻桃色＋橙色是首選

唇妝是傲嬌妝的精髓，徐智慧在劇中，不會畫大紅色的霸氣唇，那比較適合孫藝真回到老闆角色使用，因此徐智慧多數選擇亮橙色、泰奶色的唇妝，一方面顯白，二方面不會讓有太有距離感，即使要霸氣一點，也會選淡櫻桃色。

不過徐智慧私下的妝容，就看得出來相當鄰家，在眼妝上比較柔和，也會上淡淡的頰彩，但看起來還是不像35歲啊！

徐智慧在劇中，底妝薄透，但會在鼻翼打亮。圖／摘自IG
徐智慧在劇中，眼妝是傲嬌妝的重點。圖／摘自IG
徐智慧在劇中，眼影使用是透露出嬌羞感的重點。圖／摘自IG
35歲徐智慧，私下就是鄰家女孩啊。圖／摘自IG
快來學徐智慧的傲嬌妝。圖／摘自IG
35歲徐智慧，私下就是鄰家女孩啊。圖／摘自IG

眼影 玄彬
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

「愛的迫降」今晚開虐？玄彬五大魅力穩當國民老公

小資女學起來！「愛的迫降」孫藝真飾品萬元有找　用氣質美勾引帥玄彬

人間仙境！《愛的迫降》玄彬、孫藝真初相遇景點太夢幻　今生一定要去一次

特搜！《愛的迫降》玄彬、孫藝真愛情萌芽拍攝景點公開　逼真程度彷彿置身北韓

相關新聞

「愛的迫降」北韓富千金徐智慧　學傲嬌妝容才惹人疼

韓劇「愛的迫降」即將進入完結篇，劇中焦點除了玄彬與孫藝真這對主CP外，飾演北韓富家千金徐丹的徐智慧，與男二具勝俊的副CP...

手掌大甲蟲當媽媽生日禮？FENDI家族太猛了

時尚品牌FENDI的創意總監、FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi日前歡慶59歲生日。身...

中東網紅賣台灣水果！ 蜜棗芭樂首度杜拜超市上架

繼台灣的美生菜外銷中東杜拜後，台灣的蜜棗、芭樂也到中東去了，台灣時間今天(15日)下午在杜拜Aswaaq superma...

台北101衝來客 消費101元變會員門檻狂降再送美食券

受疫情影響，百貨來客下降，台北101針對信義商圈上班族和台北101大樓租戶，祭出美食優惠，原本需消費滿萬才能加入的禮讚卡...

微笑符號sandro新品和STRATHBERRY愛心包 給妳好心情

提振好心情的單品，可紓解陰鬱情緒，法國輕奢品牌sandro春夏季的微笑系列，以渲染面料或簡單的圖案線條，將經典Smile...

許路兒嘟嘴手拎MM6經典款 rag & bone也推簡約新手袋

許路兒穿著吊帶褲嘟嘴，凍齡美圖再一張，這女孩氣的俏皮風格搭配MM6 Maison Margiela的經典Japanese...

赴日本東北旅遊注意 山形縣取消4、5月華航包機

日本《河北新報》及《山形新聞》報導，受到新冠肺炎疫情擴大，影響台灣民眾赴日旅遊的意願，山形縣政府宣布，取消中華航空預定4...

懶人食譜輕鬆上桌！IKEA瑞典超市「肉丸、鮭魚全系列」限時85折

想要享受一頓好料理，靠著懶人食譜在家也能輕鬆開吃！IKEA瑞典食品超市即日起至2月29日推出經典肉丸與鮭魚全系列85折優...

竟有2支立體小雞腿！肯德基 × crocs「炸雞洞洞鞋」

把整桶炸雞穿在腳上，會是怎樣的感覺？肯德基近期與洞洞鞋crocs合作，聯名推出「炸雞筒花紋」的聯名洞洞鞋。整雙鞋面印滿了...

時尚設計遇到傳統燈籠工藝 攻進巴黎時裝周展

國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳，日前在雲林縣政府籌拍的紀錄片中，與北港鎮燈籠...

戴口罩的「減法保養術」！保濕噴霧、面膜3大撇步快看

最近許多人口罩不離身，但長時間配戴口罩不僅悶熱，還容易因口罩摩擦導致肌膚不適、暗沉等問題，全素顏戴著口罩又顯得沒有元氣，...

U值媒／「客家母親花」魯冰花季開鑼！

魯冰花有「客家母親花」之稱，近三年台灣部份縣市茶農在農委會水土保持局等相關單位輔導下，開始在茶園中播植魯冰花，除了可供作為茶樹綠肥用途外，也能帶來觀光人潮達到行銷茶業農產目的。位苗栗市南勢里八甲茶區，緊鄰聯合大學八甲校區附近，在每年冬末春初時節，茶樹田中都會播種魯冰花，今年有廣達9公頃的魯冰花海已呈現在美麗田野之中相當壯觀，站在茶園邊遠眺很有北海道花田的氛圍，為避免遊客踩踏到茶園中破壞到農作，特別在中間留一條步道給大家拍照打卡用，請大家務必要配合不要侵入茶園中成為公敵。

熱門新聞

寒流來了！今穿短袖明大衣 周二周三清晨下探7度

「開源」還不夠！這些星級飯店「自助餐」暫停營業

晚間七時花蓮規模5.5地震！北台有感連兩震 花蓮震度4級

他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

身分證有這「六個字母數字」任一碼 棒棒泡芙買一送一

寒流來襲別輕忽！ 吳德榮：周二清晨最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。