手掌大甲蟲當媽媽生日禮？FENDI家族太猛了

時尚品牌FENDI的創意總監、FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi日前歡慶59歲生日。身為珠寶設計師並擁有自己同名品牌的女兒Delfina Delettrez Fendi，為母親獻上一枚手掌同等的甲蟲造型訂製胸針。Delfina Delettrez並感性地說，這些昆蟲讓她回想童年居住在巴西的時光，身邊圍繞各種色彩鮮豔的奇特昆蟲。

Delfina Delettrez是當今FENDI全品牌創意總監的Silvia Venturini Fendi的女兒，父親Bernard Delettrez也是一名才華洋溢的珠寶設計師。有豐厚的家學淵源（Silvia Venturini Fendi也是從飾品設計開始逐步開始）在2007年，不到20歲的她就開始創作珠寶並成立同名品牌，哥德式暗黑又大膽的設計立刻就被傳奇的巴黎潮流選品店Colette看中爆紅。