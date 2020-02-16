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手掌大甲蟲當媽媽生日禮？FENDI家族太猛了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Delfina Delettrez Fendi設計了一款手掌大的昆蟲胸針送給母親、時尚品牌FENDI的創意總監Silvia Venturini Fendi。@delfinadelettrez

時尚品牌FENDI的創意總監、FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi日前歡慶59歲生日。身為珠寶設計師並擁有自己同名品牌的女兒Delfina Delettrez Fendi，為母親獻上一枚手掌同等的甲蟲造型訂製胸針。Delfina Delettrez並感性地說，這些昆蟲讓她回想童年居住在巴西的時光，身邊圍繞各種色彩鮮豔的奇特昆蟲。

Delfina Delettrez是當今FENDI全品牌創意總監的Silvia Venturini Fendi的女兒，父親Bernard Delettrez也是一名才華洋溢的珠寶設計師。有豐厚的家學淵源（Silvia Venturini Fendi也是從飾品設計開始逐步開始）在2007年，不到20歲的她就開始創作珠寶並成立同名品牌，哥德式暗黑又大膽的設計立刻就被傳奇的巴黎潮流選品店Colette看中爆紅。

Delfina Delettrez童年時代往返於巴西里約與羅馬之間，除了各式昆蟲，她其實跟更擅長以各種寶石與混搭材質打造成身體的各種器官部位。2009年她的Kiss a Frog青蛙之吻戒指與Original Sin原罪手環獲得巴黎羅浮宮裝飾藝術博物（ Louvre’s Musée des Arts Décoratifs）永久典藏。Delfina Delettrez為母親訂製的甲蟲是Insectmania高級訂製系列的作品，上面鑲嵌了珍珠與草綠色的彩色寶石。

Delfina Delettrez Fendi設計了一款甲蟲胸針送給母親、時尚品牌FENDI的創意總監Silvia Venturini Fendi。圖／取自IG @delfinadelettrez

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