中東網紅賣台灣水果！ 蜜棗芭樂首度杜拜超市上架

繼台灣的美生菜外銷中東杜拜後，台灣的蜜棗、芭樂也到中東去了，台灣時間今天(15日)下午在杜拜Aswaaq supermarket舉辦台灣水果「高雄首選」拓銷會，還邀請科威特網紅Abdul Kareem推銷台灣水果，讓不少當地人現場試吃台灣蜜棗後，立刻購買。

杜拜Aswaaq supermarket「高雄蜜棗、番石榴拓銷杜拜」推廣活動，今天下午展開，包括高雄農業局長吳芳銘、燕巢總幹事蕭富綿、外貿協會主任王信雄、外交部駐杜拜辦事處處長楊司恭等人都到場參加。

高雄農業局表示，以「高雄首選」為品牌的蜜棗、芭樂，過去都銷售到近距離航程短的國家，如中國大陸、日本、韓國、新加坡等地為主，今年也開始嘗試銷售歐洲地區，這次到杜拜，主要因為阿拉伯聯合公國是高所得地區，也仰賴國外進口蔬果，現在藉由產銷技術的改善，把當季的蜜棗、芭樂銷售到更遠的地方。

根據現場人員轉述，杜拜仰賴國外進口蔬果，台灣蜜棗去杜拜，主要銷售對象是白領階級，超市拓銷會現場，民眾試吃後，不少人立刻購買回家，消費者反應熱烈，讓現場官員與農民安心不少。