台北101衝來客 消費101元變會員門檻狂降再送美食券

受疫情影響，百貨來客下降，台北101針對信義商圈上班族和台北101大樓租戶，祭出美食優惠，原本需消費滿萬才能加入的禮讚卡會員，現在於B1美食街、超市、餐廳消費滿101元即可入會，門檻狂降，還可獲得美食買一送一優惠券。會員同時享全時段點數5倍回饋，以及享停車3小時等優惠，優惠一直持續至5月底。

台北101購物中心為吸引來客，即日起至5/31推出「美好晚餐101」活動，每天下午五點起，於B1美食街、超市、伴手禮與餐廳消費滿101元，憑當日發票至B1服務櫃台，即可加入成為禮讚卡會員(原須單筆消費滿1萬元)與折抵停車3小時，並送入會專屬好禮Welcome Pack大禮包，內有多張美食優惠券，再送LINE TAXI乘車券50元。