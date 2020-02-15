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台北101衝來客 消費101元變會員門檻狂降再送美食券
受疫情影響，百貨來客下降，台北101針對信義商圈上班族和台北101大樓租戶，祭出美食優惠，原本需消費滿萬才能加入的禮讚卡會員，現在於B1美食街、超市、餐廳消費滿101元即可入會，門檻狂降，還可獲得美食買一送一優惠券。會員同時享全時段點數5倍回饋，以及享停車3小時等優惠，優惠一直持續至5月底。
台北101購物中心為吸引來客，即日起至5/31推出「美好晚餐101」活動，每天下午五點起，於B1美食街、超市、伴手禮與餐廳消費滿101元，憑當日發票至B1服務櫃台，即可加入成為禮讚卡會員(原須單筆消費滿1萬元)與折抵停車3小時，並送入會專屬好禮Welcome Pack大禮包，內有多張美食優惠券，再送LINE TAXI乘車券50元。
活動期間，台北101會員點數全時段首次5倍狂飆，於美食街餐飲消費滿101元即可享點數5倍送（限首三筆消費），另外，新會員可獲得「Welcome Pack大禮包」，內含美食優惠券，包括「邁泉豬排」腰內豬排三明治、手搖飲「功夫茶」Classic系列、「福灣巧克力」金牌巧克力冰淇淋都享買一送一優惠。在港點「小三元」憑券單筆消費滿300元，送價值125元的楊枝甘露一杯 。
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