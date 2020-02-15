快訊

國防部：美軍作戰艦 今穿越台灣海峽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IWC新款葡萄牙系列 本地高爾夫球冠軍完美呈現

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC葡萄牙系列計時碼錶，運用了新式導柱輪結構計時碼表機芯，精鋼款並具備全新蝴蝶式折疊錶扣，價格店洽。圖 / IWC提供。

網紅世代，每個人都可以成名三分鐘。但是否能長期擁有影響力、成為輿論風向的引導者（Influencer）？那又另當別論、見仁見智。萬國表（IWC）近期便與本地運動名人、2019年PGA高爾夫球賽冠軍潘政琮合作，將IWC的101專賣店改裝成小型高爾夫球場，並拍攝一系列配戴葡萄牙腕表的形象視覺、成為另類宣傳。

在各種運動中，需考量風向、空氣、力學的高爾夫球，相當強調耐心與精確兩項特質。潘政琮去年四月在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回職涯的第一座PGA冠軍，更成為1987年之後、台灣首位於美國職業高爾夫巡迴賽奪冠的台灣選手、意義重大。而在這次拍攝中，潘政琮戴上的新款IWC葡萄牙系列計時腕表，系列最早問世於1939年，腕表則使用了具導柱輪結構的新款69355型自動上鏈機芯，精鋼型號並搭配了柳葉型指針與數字時標，在潘政琮配戴之下、演繹優雅風範。

而瞄準高爾夫賽事的腕表品牌尚有勞力士（Rolex）。早從1967年開始，勞力士便與美國傳奇高球名將阿諾龐瑪（Arnold Palmer）展開合作，50多年來，勞力士與高爾夫球賽事、球星的合作多不勝數，去年品牌代言人老虎伍茲（Tiger Woods）五度問鼎名人賽，並在低潮後拿下個人第15座大賽冠軍、重返榮耀。當他穿上名人賽的經典「綠夾克」時，除難掩激動、更鼓舞了廣大球迷的心。

畢竟名聲總是來得快而閃耀，如何恆常維持高峰、持之以恆？或也如一枚經典腕表為何能持續散發魅力，總要時間細細體會。

萬國表（IWC）近期與2019年PGA高爾夫球賽冠軍潘政琮合作，拍攝一系列配戴葡萄牙腕表的形象視覺。圖 / IWC提供。
勞力士品牌代言人、高球名將老虎伍茲去年拿下第83屆名人賽 (The Masters Tournament) 後，難掩激動。圖 / Rolex提供。

腕表 品牌 葡萄牙
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

緬懷史騰、布萊恩 芝加哥明星周致敬氛圍濃厚

NBA名人賽登場 彰顯布萊恩明星賽4奪MVP

董至成離婚扯上謝忻 人在葡萄牙無奈又掃到颱風尾

翁滋蔓超短熱褲街邊玩自拍　吸壯碩闊少摟抱狂親大腿

相關新聞

台北101衝來客 消費101元變會員門檻狂降再送美食券

受疫情影響，百貨來客下降，台北101針對信義商圈上班族和台北101大樓租戶，祭出美食優惠，原本需消費滿萬才能加入的禮讚卡...

微笑符號sandro新品和STRATHBERRY愛心包 給妳好心情

提振好心情的單品，可紓解陰鬱情緒，法國輕奢品牌sandro春夏季的微笑系列，以渲染面料或簡單的圖案線條，將經典Smile...

許路兒嘟嘴手拎MM6經典款 rag & bone也推簡約新手袋

許路兒穿著吊帶褲嘟嘴，凍齡美圖再一張，這女孩氣的俏皮風格搭配MM6 Maison Margiela的經典Japanese...

赴日本東北旅遊注意 山形縣取消4、5月華航包機

日本《河北新報》及《山形新聞》報導，受到新冠肺炎疫情擴大，影響台灣民眾赴日旅遊的意願，山形縣政府宣布，取消中華航空預定4...

懶人食譜輕鬆上桌！IKEA瑞典超市「肉丸、鮭魚全系列」限時85折

想要享受一頓好料理，靠著懶人食譜在家也能輕鬆開吃！IKEA瑞典食品超市即日起至2月29日推出經典肉丸與鮭魚全系列85折優...

竟有2支立體小雞腿！肯德基 × crocs「炸雞洞洞鞋」

把整桶炸雞穿在腳上，會是怎樣的感覺？肯德基近期與洞洞鞋crocs合作，聯名推出「炸雞筒花紋」的聯名洞洞鞋。整雙鞋面印滿了...

時尚設計遇到傳統燈籠工藝 攻進巴黎時裝周展

國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳，日前在雲林縣政府籌拍的紀錄片中，與北港鎮燈籠...

戴口罩的「減法保養術」！保濕噴霧、面膜3大撇步快看

最近許多人口罩不離身，但長時間配戴口罩不僅悶熱，還容易因口罩摩擦導致肌膚不適、暗沉等問題，全素顏戴著口罩又顯得沒有元氣，...

U值媒／「客家母親花」魯冰花季開鑼！

魯冰花有「客家母親花」之稱，近三年台灣部份縣市茶農在農委會水土保持局等相關單位輔導下，開始在茶園中播植魯冰花，除了可供作為茶樹綠肥用途外，也能帶來觀光人潮達到行銷茶業農產目的。位苗栗市南勢里八甲茶區，緊鄰聯合大學八甲校區附近，在每年冬末春初時節，茶樹田中都會播種魯冰花，今年有廣達9公頃的魯冰花海已呈現在美麗田野之中相當壯觀，站在茶園邊遠眺很有北海道花田的氛圍，為避免遊客踩踏到茶園中破壞到農作，特別在中間留一條步道給大家拍照打卡用，請大家務必要配合不要侵入茶園中成為公敵。

勤洗手 少不了防疫好幫手

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，人人聞之色變，但只要自主健康管理的觀念及習慣正確，其實不需太過恐慌。頻繁出入人來人往的公共場合，不應忽略勤洗手，注重個人衛生才是杜絕公私領域交互感染的第一道堅實防線。

悅讀書房／台灣首部白色恐怖小說選 不同族群多元經驗

聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄推薦作家胡淑雯、童偉格主編的《讓過去成為此刻—台灣白色恐怖小說選》...

九族櫻花滿開！現在到3月初 進入賞花最美期

南投九族文化村的櫻花開了，據最新花況報告，八重櫻滿開，吉野櫻花開七成，富士櫻花開不到兩成。業者黃瑞奇指出，現在到3月初都...

熱門新聞

對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

今暖熱以後…吳德榮：寒流將至強度僅次1月底的強寒流

「開源」還不夠！這些星級飯店「自助餐」暫停營業

桃園捷運徵才高薪上看76K 後天起開放報名

晚間七時花蓮規模5.5地震！北台有感連兩震 花蓮震度4級

身份證有Z、A、K、U、2、0　北海道棒棒泡芙「買1送1」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。