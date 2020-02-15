IWC新款葡萄牙系列 本地高爾夫球冠軍完美呈現

網紅世代，每個人都可以成名三分鐘。但是否能長期擁有影響力、成為輿論風向的引導者（Influencer）？那又另當別論、見仁見智。萬國表（IWC）近期便與本地運動名人、2019年PGA高爾夫球賽冠軍潘政琮合作，將IWC的101專賣店改裝成小型高爾夫球場，並拍攝一系列配戴葡萄牙腕表的形象視覺、成為另類宣傳。

在各種運動中，需考量風向、空氣、力學的高爾夫球，相當強調耐心與精確兩項特質。潘政琮去年四月在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回職涯的第一座PGA冠軍，更成為1987年之後、台灣首位於美國職業高爾夫巡迴賽奪冠的台灣選手、意義重大。而在這次拍攝中，潘政琮戴上的新款IWC葡萄牙系列計時腕表，系列最早問世於1939年，腕表則使用了具導柱輪結構的新款69355型自動上鏈機芯，精鋼型號並搭配了柳葉型指針與數字時標，在潘政琮配戴之下、演繹優雅風範。

而瞄準高爾夫賽事的腕表品牌尚有勞力士（Rolex）。早從1967年開始，勞力士便與美國傳奇高球名將阿諾龐瑪（Arnold Palmer）展開合作，50多年來，勞力士與高爾夫球賽事、球星的合作多不勝數，去年品牌代言人老虎伍茲（Tiger Woods）五度問鼎名人賽，並在低潮後拿下個人第15座大賽冠軍、重返榮耀。當他穿上名人賽的經典「綠夾克」時，除難掩激動、更鼓舞了廣大球迷的心。