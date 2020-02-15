微笑符號sandro新品和STRATHBERRY愛心包 給妳好心情

提振好心情的單品，可紓解陰鬱情緒，法國輕奢品牌sandro春夏季的微笑系列，以渲染面料或簡單的圖案線條，將經典Smiley笑臉放在服裝上，營造清爽愉悅的視覺；來自蘇格蘭愛丁堡的STRATHBERRY包款，則是以粉紅色的愛心圖案設計手袋，甜滋滋的粉紅色漣漪心形圖樣，令人會心一笑。

在2020春夏季，Sandro融合了巴黎與新德里的雙重都市風格，設計出帶有異國情調的女裝，以金屬光澤面料、丹寧材質、殖民色彩的印花呈現為主，其中的「微笑系列（Smiley Collection）」，運用經典的Smiley笑臉圖案點綴T恤、外套和紮染棉質衛衣，以流行文化的表情符號，帶來親切、愉快的氛圍。