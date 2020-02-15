許路兒嘟嘴手拎MM6經典款 rag & bone也推簡約新手袋
許路兒穿著吊帶褲嘟嘴，凍齡美圖再一張，這女孩氣的俏皮風格搭配MM6 Maison Margiela的經典Japanese Bag，相當討喜，女星包括謝欣穎、孫芸芸、吳速玲都是Japanese Bag愛用者，線條簡約有趣；而rag & bone 2020春夏新推出的Riser Crossbody包款，也走極簡風的半月型輪廓，柔軟包身亦有實用大容量。
MM6 Maison Margiela的Japanese Bag上市屆滿10周年，最初在2009秋冬系列登場，是以日本傳統摺紙為靈感，延續品牌解構精神，創作了摺紙樣式的三角形包款，也如同摺紙般有不同的背法，將角落的金屬釦扣起，又是另種風格；Japanese Bag每季都推出以不同尺寸、材質或圖案的新品，在2020春夏季有美式軍裝風的迷彩印花、櫻花粉色，以及可以隨心所欲黏貼的貼布設計，此外，搭上流行的小尺寸風潮，也新出了手提小包的款式。
rag & bone則是在2020春夏推出全新Riser Crossbody包款，也以簡約造型為設計，包身採用柔軟牛皮、麂皮材質，內裡為帆布條紋，設計雙拉鍊方便取物，可調長度的背帶上是軍裝風的多功能金屬釦環，可當作短背腋下包、肩背或是斜背之用，包身柔軟且內裡附有收納隔層，目前上市黑、白兩色牛皮款式，為搭配日裝的實用手袋。
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