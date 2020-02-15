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許路兒嘟嘴手拎MM6經典款 rag & bone也推簡約新手袋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒嘟嘴穿吊帶褲、背著MM6 Maison Margiela的黑色網洞Japanese Bag。圖／取自IG

許路兒穿著吊帶褲嘟嘴，凍齡美圖再一張，這女孩氣的俏皮風格搭配MM6 Maison Margiela的經典Japanese Bag，相當討喜，女星包括謝欣穎、孫芸芸、吳速玲都是Japanese Bag愛用者，線條簡約有趣；而rag & bone 2020春夏新推出的Riser Crossbody包款，也走極簡風的半月型輪廓，柔軟包身亦有實用大容量。

MM6 Maison Margiela的Japanese Bag上市屆滿10周年，最初在2009秋冬系列登場，是以日本傳統摺紙為靈感，延續品牌解構精神，創作了摺紙樣式的三角形包款，也如同摺紙般有不同的背法，將角落的金屬釦扣起，又是另種風格；Japanese Bag每季都推出以不同尺寸、材質或圖案的新品，在2020春夏季有美式軍裝風的迷彩印花、櫻花粉色，以及可以隨心所欲黏貼的貼布設計，此外，搭上流行的小尺寸風潮，也新出了手提小包的款式。

rag & bone則是在2020春夏推出全新Riser Crossbody包款，也以簡約造型為設計，包身採用柔軟牛皮、麂皮材質，內裡為帆布條紋，設計雙拉鍊方便取物，可調長度的背帶上是軍裝風的多功能金屬釦環，可當作短背腋下包、肩背或是斜背之用，包身柔軟且內裡附有收納隔層，目前上市黑、白兩色牛皮款式，為搭配日裝的實用手袋。

rag & bone白色牛皮Riser Crossbody，售價18,000元。圖／rag & bone提供
MM6 Maison Margiela粉紅色Japanese Bag（中），售價5,080元。圖／微風精品提供
吳速玲也是MM6 Maison Margiela Japanese Bag的愛好者。圖／取自IG
MM6 Maison Margiela迷彩Japanese Bag（大），售價8,080元。圖／微風精品提供
rag & bone白色牛皮Riser Crossbody，售價18,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone黑色牛皮Riser Crossbody，售價18,000元。圖／rag & bone提供
許路兒詮釋MM6 Maison Margiela的Japanese Bag。圖／取自IG
謝欣穎穿AllSaints皮衣、印花裙，手拿網紗款MM6 Maison Margiela的Japanese Bag。圖／取自IG
MM6 Maison Margiela春夏新款MM6 Maison Margiela手提小包，價格未定。圖／微風精品提供
MM6 Maison Margiela黃色Japanese Bag（中），售價.5,080元。圖／微風精品提供
孫芸芸在限時動態po出MM6 Maison Margiela經典黑色皮革Japanese Bag。圖／取自IG

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