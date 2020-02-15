Forbes認證女富豪Kylie Jenner 手上超閃鑽表是這枚

社群軟體搭配網路的年代，透過視覺，每個人都可以在網路上展現美好生活。也拜網路所賜、我們可以欣賞到更多名人明星的真實奢華配件，例如曾被富比士認證的超年輕美國女富豪凱莉詹娜（Kylie Jenner），就在網路展示了她配戴的一只全鑲鑽百達翡麗（Patek Philippe）Nautilus腕表全鑲鑽（full-set）款式。

集模特兒、社交名媛於一身的凱莉詹娜，同時也是金卡達夏（Kim Kardashian）的好姐妹，因而在實境秀《與其卡戴珊姊妹同行》初次登場。2017年凱莉詹娜再推出自己的真人秀節目「凱莉私生活（Life of Kylie）」，讓人氣更上層樓。而她上配戴的百達翡麗Ref.5719/10G-010腕表全數鑲嵌了1,343顆鑽石總重18.73克拉；根據富比士（Forbes）雜誌公佈的2019年富豪排行榜，白手起家的凱莉詹娜雖年僅21歲，但因經營個人美妝品牌有成，身價超過310億台幣，而她手上的鑽表價值約809萬，與其財產總值相比、誠九牛一毛。

美國饒舌樂手五角（50 cent）近期除擔任美國廣播公司ABC最新法律影集《重生律師》的監製，去年更上演一齣「喜歡？爸爸買給你」真人秀。根據《華盛頓郵報》報導，為了七歲的兒子一句無心之言，五角花了10萬美金約300萬台幣買下一整間玩具反斗城，讓兒子在其中任意挑選；當然爸爸買給自己的「大玩具」也非同小可，五角自己配戴的是愛彼（Audemars Piguet）18K白金皇家橡樹鑽表，鑲嵌有456顆方鑽、折合台幣約4,170萬。爸爸買得比兒子好？天經地義。