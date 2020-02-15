赴日本東北旅遊注意 山形縣取消4、5月華航包機

日本《河北新報》及《山形新聞》報導，受到新冠肺炎疫情擴大，影響台灣民眾赴日旅遊的意願，山形縣政府宣布，取消中華航空預定4月和5月往來台灣和山形的24班定期包機。

華航4月至9月預定有60個飛往山形的航班，被取消的航班分別是4月的22個航班和5月的2個航班，預計影響約1500人次。

華航和台灣的旅行社表示，希望6月21日後按計畫恢復營運。山形縣有關單位指出，因台灣民眾已開始推遲或節制海外旅行，取消包機航班是不得已的，將與台灣方面就6月以後的營運進行緊密合作。