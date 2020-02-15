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懶人食譜輕鬆上桌！IKEA瑞典超市「肉丸、鮭魚全系列」限時85折
想要享受一頓好料理，靠著懶人食譜在家也能輕鬆開吃！IKEA瑞典食品超市即日起至2月29日推出經典肉丸與鮭魚全系列85折優惠，IKEA官網也有肉丸和鮭魚的懶人食譜，就算沒有做菜天份也能煮出美味好菜。
IKEA瑞典食品超市本次優惠包括牛肉、雞肉、蔬菜等3種口味的瑞典肉丸，以及來自瑞典嚴選的SJÖRAPPORT鮭魚菲力、SJÖRAPPORT煙燻鮭魚等多款新鮮食材。
在IKEA官網上提供19道懶人食譜，簡單5步驟就能輕鬆搞定，特別推薦大人小孩都喜愛的「肉丸烘蛋」，在蛋液中依個人喜好加入切絲的蔬菜，搭配健康的SMAKRIK有機菜籽油香煎至兩面金黃後放入烤箱，出爐後放上煮熟的經典肉丸，再淋上番茄醬或芥末醬，20分鐘內就能上桌；IKEA瑞典食品超市販售的BRÖD TUNNBRÖD瑞典捲餅，可以做為餅皮，鋪上IKEA番茄羅勒義大利麵醬、瑞典肉丸與起司，就成為美味的「瑞典肉丸番茄PIZZA」。
IKEA瑞典食品超市的SJÖRAPPORT鮭魚菲力通過永續認證，經過處理後再真空包裝，即使只煮一人份也不必擔心存放問題，只要將鮭魚表皮煎至金黃，放入烤箱6～8分鐘，搭配爆炒的蒜頭與綜合蔬菜，就能品嘗高營養價值的「香煎鮭魚」。另外也推薦SJÖRAPPORT煙燻鮭魚，不論是煙燻鮭魚沙拉，或是搭配麵包與起司做成三明治都相當方便。
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