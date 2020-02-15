承億文旅二月限定情人專案 房價2020愛你愛你

近期旅遊市場紛受肺炎疫情影響，各國觀光單位陸續釋出相關規定嚴防疫情擴散，大大限制旅客出國觀光體驗當地美食機會。文創設計旅店品牌龍頭承億文旅，針對2月推出浪漫一泊二食方案，標榜讓旅客不用出國，也能品嘗道地義式、法式與港式美味料理。

承億文旅這次與嘉義林業文創品牌合作，從即日起以「2020愛你愛你」、「2599愛我久久」及「2799愛情久久」等房價入住各地承億文旅，加贈永生木玫瑰，讓旅客盡享歲月靜好。

承億文旅目前在台灣共有六間主題特色各異的設計飯店，其中位於嘉義的嘉義商旅與素有「嘉義最道地港式料理」之稱的微風岸港式飲茶合作，即日至2月27日推出一泊二食套餐。

微風岸港式飲茶主廚為久住台灣的港澳人，每樣港式點心均為親手包製，為的就是讓饕客品嚐道地港澳風味。

另一飯店桃城茶樣子，除擁有「2019全台最美飯店」殊榮，以高山茶為主題的五感體驗式設計旅店，加上頂樓鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池，更時常攻上各大社群媒體版面，吸引許多網友朝聖打卡，這次搭配台灣人自法國歸國開餐廳的「隨處樂料理廚房」，推出一泊二食雙人與四人方案。

2018年在墾丁大街入口開幕的承億文旅墾丁雅客小半島，則與在地熱門餐廳AMY'S CUCINA合作，推出一泊二食雙人方案。

承億文旅以發揚「地方文化」為己任，今年委請嘉義木創工坊-福樟良材，製作永不凋零象徵真心誠意的木玫瑰上百朵，每一朵木玫瑰都是職人刨屑手工折成，既保留木材本身特殊香氣，亦代表最溫暖的祝福。

承億文旅董事長戴俊郎說，承億文旅各分館自過年期間，即落實每日員工體溫測量與回報，也要求所有第一線人員配戴口罩，現場亦提供酒精讓旅客進行手部消毒，每日客房及公共空間清潔及酒精消毒更是長期執行的基本功。餐飲與住房是安心事業，務必為讓旅客住的安心，玩得開心。

承億文旅品牌長簡巧珊進一步表示，即使旅遊風氣現在受疫情有所影響，也不會取消與在地餐飲品牌、手作職人的合作，要以一顆熱愛台灣的初心共度佳節。