竟有2支立體小雞腿！肯德基 × crocs「炸雞洞洞鞋」
把整桶炸雞穿在腳上，會是怎樣的感覺？肯德基近期與洞洞鞋crocs合作，聯名推出「炸雞筒花紋」的聯名洞洞鞋。整雙鞋面印滿了炸雞，鞋底則是炸雞紙桶的外觀圖案，甚至還配有「炸雞鞋扣」作為裝飾，惡搞感與美味兼具！
肯德基近期大玩聯名創意，除了與HUMAN MADE合作推出聯名服飾外，也與時尚品牌SANDALBOYZ 聯名推出拖鞋、T恤等時尚週邊。本次肯德基與crocs聯名的「炸雞桶洞洞鞋」，也讓當家的炸雞化身為流行創意元素，極具搶眼性。
炸雞桶洞洞鞋的鞋面、綁帶，通通印上滿滿的金黃色炸雞，左右腳並各扣上一支高仿真、備註「請勿食用」的「立體炸雞腿鞋扣」作為點綴；黑色的鞋帶鈕扣，書寫著「Kentucky Fried Chicken × crocs」的聯名身份字樣。鞋底有厚底、一般款兩種選擇，側面印有代表性的紅白炸雞桶花紋，並有肯德基爺爺「桑德斯上校」的LOGO點綴。炸雞桶洞洞鞋預計將於今年春天正式上市。
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