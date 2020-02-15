竟有2支立體小雞腿！肯德基 × crocs「炸雞洞洞鞋」

把整桶炸雞穿在腳上，會是怎樣的感覺？肯德基近期與洞洞鞋crocs合作，聯名推出「炸雞筒花紋」的聯名洞洞鞋。整雙鞋面印滿了炸雞，鞋底則是炸雞紙桶的外觀圖案，甚至還配有「炸雞鞋扣」作為裝飾，惡搞感與美味兼具！

肯德基近期大玩聯名創意，除了與HUMAN MADE合作推出聯名服飾外，也與時尚品牌SANDALBOYZ 聯名推出拖鞋、T恤等時尚週邊。本次肯德基與crocs聯名的「炸雞桶洞洞鞋」，也讓當家的炸雞化身為流行創意元素，極具搶眼性。