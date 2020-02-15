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時尚設計遇到傳統燈籠工藝 攻進巴黎時裝周展

聯合報 / 記者陳雅玲／雲林縣即時報導
國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳（右），日前在雲林縣政府籌拍的紀錄片中，與北港鎮燈籠大師林聰賢（左）對話，雙方激盪出精彩火花。圖／雲林縣政府提供

國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳，日前在雲林縣政府籌拍的紀錄片中，與北港鎮燈籠大師林聰賢對話，雙方激盪出精彩火花，江奕勳將傳統文化帶給他的靈感加入參展巴黎時裝周的新作品內，成品預計在今年底亮相。

雲林縣北港鎮擁有深厚的工藝與文化底蘊，縣政府近日與公共電視合作籌拍紀錄片「匠新・匠心」，記錄北港開路鼓樂藝師李春生、哨角工藝師魏幼謙、燈籠工藝師林聰賢、小木作技術藝師蘇純亮，以及鑿花藝師張旭輝等5位被縣府登錄技術及傳統表演藝術保存者的工藝大師。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，紀錄片除希望呈現大師的精湛工藝，更希望呈現經過生命淬鍊後的多元樣貌，片中安排不同領域的新銳藝術家與其對話碰撞，包括太日樂集藝術總監張呈遠、蔦松國中音樂科系主任范詠喨、時尚設計師江奕勳、建築師廖偉立等。

陳璧君表示，時尚設計師江奕勳與森興燈店第五代傳人林聰賢老師在紀錄片中激發出許多火花，江奕勳不僅是第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的台灣人，也是第一位帶著台灣元素登上巴黎男裝周的台灣時尚設計師，作品風格常融合台灣在地元素，活潑又大膽。

森興燈店手工燈籠在用色以及造型上維持百年來的傳統，樸實無華卻溢滿虔誠信仰及誠敬之心，文觀處文化資產科長張力元表示，江奕勳參與從竹片到繪製燈籠的過程，被林聰賢謙卑地將自己的生命奉獻給一顆顆乘載著祈願的燈籠的生命姿態所動容。

江已著手設計以森興燈店為主題的服裝，將在巴黎時裝周參展，紀錄片團隊更遠赴巴黎取景，紀錄設計作品的過程，成品將在紀錄片播出時揭露，林聰賢對於雙方交流會撞擊出甚麼火花也很好奇，紀錄片將於2020年底在公視頻道播出，陳璧君表示，透過創意上的交錯，期待更多觀眾貼近台灣傳統藝術。

國內第一位入圍LVMH PRIZE時尚設計師大獎的新銳國際服裝設計師江奕勳（右），將傳統文化帶給他的靈感加入參展巴黎時裝周的新作品內。圖／雲林縣政府提供

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