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戴口罩的「減法保養術」！保濕噴霧、面膜3大撇步快看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
雅漾舒護活泉水可隨時為肌膚保濕補水。圖／雅漾提供

最近許多人口罩不離身，但長時間配戴口罩不僅悶熱，還容易因口罩摩擦導致肌膚不適、暗沉等問題，全素顏戴著口罩又顯得沒有元氣，因此保養、彩妝都要奉行「減法美學」，肌膚保養以質地清爽、保濕修護為主，彩妝則以眼妝為重點。

統一藥品專任美容講師黃衣綸建議，白天日常基礎保養可選用抗敏弱、清爽的保養品，避免太油膩的質地。戴口罩因為悶著較不通風，盡量避免上濃妝，也可能因摩擦導致肌膚不適，呼吸時更容易造成肌膚乾燥缺水，在空氣流通處可找時間把口罩摘下讓肌膚透透氣，並在家裡或辦公室準備保濕噴霧，隨時加強保濕，噴上保濕噴霧之後記得用洗淨的雙手輕輕拍乾，不要讓水分停留在肌膚表面。

減法保養除了應考量成分單純之外，還需要兼具保濕修護，面膜類就是很好的選擇，在晚上保養時為肌膚補充滋養，建議挑選保濕款面膜，增添透亮水嫩，就算素顏也不怕。

當口罩遮住了大半張臉，視覺上會特別注意到眼睛，因此如何讓眼神俐落有神，是減法彩妝的重點，妝感建議輕盈的淡妝，甚至局部重點加強眼部就好。

CLIO建議可多加利用眼線液與睫毛膏，先用眼線液填滿睫毛根部後，再將眼尾拉長一些，放大眼睛輪廓，或是將眼尾稍微上揚，營造另一種風情，可以依照心情、髮色挑選搭配不同顏色的眼線液；塗睫毛膏時，先刷一下睫毛根部增加濃密度，再將睫毛膏以Z字形的方式刷上，讓睫毛看起來更纖長。

另外，眼妝防暈染的關鍵步驟，可用粉撲沾蜜粉去除眼睛周圍的油脂，有助於預防睫毛膏在眼睛周圍沾染擴散。

戴口罩建議搭配輕盈淡妝，甚至局部重點加強眼部就好，並注意避免暈染。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧絕色玩美纖翹防水睫毛膏＃01纖長黑（紅蓋）、＃02濃密黑（黑蓋），售價皆為390元。圖／CLIO提供
雅漾安敏保濕水凝乳，50ml售價1,280元。圖／雅漾提供
長時間戴口罩容易造成肌膚乾燥不適，必須加強補水保濕。圖／雅漾提供
塗睫毛膏時先刷一下睫毛根部增添濃密度，再將睫毛膏以Z字形的方式刷上，讓睫毛看起來更纖長。圖／CLIO提供
我的美麗日記蜜若藍超能補水面膜，5片裝售價250元。圖／我的美麗日記提供
面膜是減法保養的好幫手，為肌膚加強保濕。圖／我的美麗日記提供
我的美麗日記保濕能亮雙激粹EX＋黑珍珠面膜，6片裝售價250元。圖／我的美麗日記提供
WAKEMAKE銅牆鐵壁持妝快乾子彈眼線筆，售價390元，共2色。圖／WAKEMAKE提供
CLIO珂莉奧新魅黑防水濃烈眼線液，售價350元，共6色。圖／CLIO提供

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