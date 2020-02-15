戴口罩的「減法保養術」！保濕噴霧、面膜3大撇步快看

最近許多人口罩不離身，但長時間配戴口罩不僅悶熱，還容易因口罩摩擦導致肌膚不適、暗沉等問題，全素顏戴著口罩又顯得沒有元氣，因此保養、彩妝都要奉行「減法美學」，肌膚保養以質地清爽、保濕修護為主，彩妝則以眼妝為重點。

統一藥品專任美容講師黃衣綸建議，白天日常基礎保養可選用抗敏弱、清爽的保養品，避免太油膩的質地。戴口罩因為悶著較不通風，盡量避免上濃妝，也可能因摩擦導致肌膚不適，呼吸時更容易造成肌膚乾燥缺水，在空氣流通處可找時間把口罩摘下讓肌膚透透氣，並在家裡或辦公室準備保濕噴霧，隨時加強保濕，噴上保濕噴霧之後記得用洗淨的雙手輕輕拍乾，不要讓水分停留在肌膚表面。

減法保養除了應考量成分單純之外，還需要兼具保濕修護，面膜類就是很好的選擇，在晚上保養時為肌膚補充滋養，建議挑選保濕款面膜，增添透亮水嫩，就算素顏也不怕。

當口罩遮住了大半張臉，視覺上會特別注意到眼睛，因此如何讓眼神俐落有神，是減法彩妝的重點，妝感建議輕盈的淡妝，甚至局部重點加強眼部就好。

CLIO建議可多加利用眼線液與睫毛膏，先用眼線液填滿睫毛根部後，再將眼尾拉長一些，放大眼睛輪廓，或是將眼尾稍微上揚，營造另一種風情，可以依照心情、髮色挑選搭配不同顏色的眼線液；塗睫毛膏時，先刷一下睫毛根部增加濃密度，再將睫毛膏以Z字形的方式刷上，讓睫毛看起來更纖長。