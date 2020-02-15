九族櫻花滿開！現在到3月初 進入賞花最美期

南投九族文化村的櫻花開了，據最新花況報告，八重櫻滿開，吉野櫻花開七成，富士櫻花開不到兩成。業者黃瑞奇指出，現在到3月初都是最美的賞花期；他也鼓勵不敢出國賞花的遊客，不妨到南投呼吸新鮮空氣，釋放疫情壓力。

九族文化村的「櫻花祭」，來自南投921大地震後振興觀光之舉，目前園區內種有5,000株櫻花，分別有台灣山櫻花、八重櫻（九族百重櫻）、枝垂櫻、吉野櫻和富士櫻，最大宗的是九族百重櫻，約占七成。

「九族櫻花祭」是台灣歷史最久、規模也最大的賞櫻盛會，今年邁入第20屆，明天(2/16)在櫻花林將舉辦茶會，二十幾位茶師在櫻花樹下設23席茶席，品嘗魚池鄉特有紅茶，中午還可在草地上野餐，品賞旬味特製的櫻花便當。此外，2/22另有一個場次的櫻花茶會，開放預約。

櫻花季也有優惠，即日起至4月5日票價從850元降至650元；下午2點後入園、預計賞夜櫻的遊客，即日起至3月1日午後票優惠550元；另外還有雙月票1199元。

成立30多年的九族文化村，有纜車與日月潭緊密連結，區內展現台灣各族原住民文化、建築，還有各種遊樂設施、表演活動，最新亮點則是遊樂新主題「西班牙海岸」，採用巴塞隆納天才建築師高第的風格，以大量馬賽克拼貼，鮮豔搶眼的建築，瞬間成為打卡熱點，區內還有5款遊樂新設施。