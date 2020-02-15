悅讀書房／台灣首部白色恐怖小說選 不同族群多元經驗
聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄推薦作家胡淑雯、童偉格主編的《讓過去成為此刻—台灣白色恐怖小說選》（春山出版）。
1949年5月20日實施的戒嚴令，啟動白色恐怖時期，在不少作家作品留下烙痕。這套首度以白色恐怖為主題的小說選，光是選題就令人眼睛一亮，選文則橫跨從1947年吳濁流〈波茨坦科長〉到2017年黃崇凱〈狄克森片語〉30篇小說，作者廣含外省、閩南、客家、原住民甚至台裔日籍的邱永漢，不同族群背景折射出多元經驗。
部分作品恰恰應和當今轉型正義議題，郭松棻〈月印〉中妻子因妒告密，未料造成丈夫遭殺；多篇小說更寫出台人不熟悉的境外過往：邱永漢〈香港〉的政治犯流亡，陳若曦〈老人〉台人投陸的蒼涼，在在訴說歷史包覆，無人能逃。
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